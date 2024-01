Los últimos años de Arévalo: entre sus críticas al Gobierno y las que recibió por su controvertido humor

Este miércoles falleció a los 76 años Paco Arévalo, uno de los cómicos más populares de nuestro país. En sus más de 50 años en la profesión, el humorista protagonizó distintas polémicas por sus controvertidos chistes con los que, a juicio de muchos, traspasó los límites del humor.

En los años 70 y 80, cuando Arévalo se iniciaba en la comedia, la frontera entre el humor y el mal gusto era mucho más difusa. Por aquel entonces, el humorista hacía chistes sobre "mariquitas", "gangosos" y "tartamudos" que hoy serían impensables. Lejos de ser censurados, se hicieron virales a través de cintas de casete que el cómico vendía en bares y gasolineras y del famoso programa Un, dos, tres.

De hecho, el paso del tiempo también ha censurado el espectáculo de 'bombero torero' con el que Arévalo se inició en el mundillo del humor junto a su padre. En 2017, este espectáculo dejó de hacerse tras décadas llenando las plazas de toros de toda España al considerar que hacen mofa de las personas con discapacidad. Precisamente el cómico tiene una hija con discapacidad, consecuencia de una enfermedad rara.

En aquellos años, tanto sus chistes como sus apariciones en televisión y espectáculos triunfaban entre el público. Sin embargo, en la actualidad, sus 'bromas' dejaron la expresión "parecer un chiste de Arévalo", en referencia a un tipo de humor grotesco y rancio, difícilmente tolerable.

En cambio, el cómico nunca comprendió la falta de entendimiento de la sociedad con su tipo de humor. "En España ya no se pueden contar chistes de mariquitas", se quejó hace pocos años Arévalo, quien consideraba un atentado contra la libertad de expresión la censura de este tipo de gracias. "A todos los gais que conozco les encanta. Eso no puede ofender a ninguno que sea gay, simpático y gracioso", dijo en laSexta Columna.

Sus últimas polémicas: del "hombre de verdad" a "me gusta Vox"

En los últimos años, Arévalo protagonizó tan solo una obra teatral junto a Bertín Osborne y sus apariciones en televisión se redujeron a Sálvame Deluxe, donde acudió como invitado en repetidas ocasiones.

En el programa de Telecinco protagonizó alguna de sus últimas polémicas. En agosto de 2021, el humorista aseguró que un "hombre de verdad" es aquel que es heterosexual. "Los gais y travestis con tetas y algo colgando no son hombres de verdad. Yo no tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas", aseguró, en unas palabras tildadas de homófobas. "Eres un homófobo, así no puedes hablar, eres un añejo y un rancio", respondía un colaborador.

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Malauradament cap dels contertulis va corregir una mentida tan òbvia com perillosa. Va FIL (1/8) pic.twitter.com/3AAu0IxgtC — Fran Ferri (@franferri_) September 17, 2019

Dos años antes, Arévalo aseguró en el programa Podríem fer-ho millor, de la radio pública valenciana À Punt, que, "cuando decían que en la época de Franco perseguían a los gays, no era verdad, no han perseguido nunca a ningún gay". Al cómico le llovieron las críticas de nuevo.

Sin embargo, Arévalo siempre rechazó los calificativos de "misógino", "homófobo" y "machista". "Yo no tengo nada de machista. Actualmente, hay una cantidad de cositas que dices que siempre han estado bien vistas y hoy te llaman machista...", aseguró en el Deluxe.

Además, el humorista también mostraba abiertamente su ideología política y llegó a confesar su simpatía por Vox: "Me gusta la unidad de España y el programa del partido", dijo en 2019.

Por esta postura muchos le calificaron de "facha", algo que él también rechazó: "¿Facha por ser católico y creer en Dios? ¿Por no estar de acuerdo con este Gobierno? ¿Por defender mi bandera y mi país? ¿Por gritar Viva el Rey? ¿Por temer al comunismo más radical? ¿Por admirar a empresarios como Amancio Ortega? ¿Por aplaudir a mi ejército?".

Críticas después de su muerte

Las críticas persiguieron a Arévalo en sus últimos años, incluso tras su fallecimiento, este martes. A la oleada de mensajes de luto, se han unido también los mensajes de rechazo de muchos usuarios en redes sociales. "Los chistes de Arévalo no eran graciosos, eran insultantes. Se le acabó el chollo cuando España dejó de reírle al machismo y a la homofobia", comentaba un usuario. "Arévalo no solo se pasó la vida haciendo “chistes de mariquitas”, sino que además ridiculizaba a quienes le explicaban por qué eran dañinos", aseguró otro.

A estas críticas, se ha sumado Toño Abad, coordinador de Acción LGTBI de UGT. "Murió Arévalo, descanse en paz. Nadie echará de menos sus chistes de maricas, de gangosos, de personas con discapacidad y otras bufonadas varias", escribió en X, antes Twitter.

