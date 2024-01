Así ha sido la despedida de Nuria Marín en 'Socialité': con toda la redacción y el espíritu 'Frozen' de Disney

Y Socialité ha vivido su otra gran despedida. Una semana después de decir adiós a María Patiño, ahora ha sido el turno de Nuria Marín. Con el fin del 2023, el programa matinal de corazón ha dejado de estar producido por La Fábrica de la Tele y ha pasado a tener a Fénix Media Audiovisual detrás. Este 1 de enero se ha producido la última emisión con el anterior equipo, lo que se ha traducido en decir adiós a la presentadora leridana.

Con Mediaset decidida a mantener el formato, pero sin contar ni con María Patiño ni con Nuria Marín, ambas dejaban la conducción de Socialité al terminar 2023. Como sucedió la semana pasada, en la que Javier de Hoyos y todo el equipo de redacción rindió un homenaje a la periodista coruñesa, ahora ha sido el turno de darle un merecido tributo a la comunicadora leridana, la cual no ha podido evitar emocionarse. “Ya lo dice la famosa frase: a otra cosa, mariposa”, ha comentado al final del programa.

“Nuria, para quien va a haber mucho trabajo este año es para ti. Ha llegado el momento de decirte adiós en Socialité, donde has hecho programas magníficos. También tenemos que darte las gracias por ese cariño que nos has trasmitido a todos, por darnos siempre alas para que seamos nosotros mismos, por tu carisma, hasta por tus malos chistes”, comentaba Laura Roigé desde redacción.

“Los chistes malos son los mejores, eso es así”, respondió Nuria Marín tras dar una carcajada. “Hemos disfrutado muchísimo contigo. Nos ha hecho a todos brillar, siempre has tenido una buena palabra para todo el mundo. Siempre has buscado potenciarnos a nosotros como compañeros. Has luchado por las escaletas, por los temas del programa. Además de todo, estás haciendo muchas más cosas aparte de estar aquí. Tienes tu pódcast, estás escribiendo tu libro y estás triunfando en la televisión autonómica”, proseguía emocionada Roigé.

Nuria Marín y Laura Roigé en 'Socialité'.

Roigé recalcaba cómo Marín había conseguido cautivar a público de varias generaciones, tanto jóvenes a “los que les gusta el royal salseo”, hasta “gente mayor”. Unas palabras que provocaron que la presentadora se emocionase mucho también, quedándose sin palabras. Roigé reconocía en directo todos los formatos en los que ha trabajado con Marín, como Cazamariposas, La habitación del pánico o La última cena. “Espero volver a coincidir contigo en todos los programas que nos quedan”, terminaba la redactora.

Tras ello, Marín se mostró muy emocionada antes de pasar a un vídeo donde también se le rendía homenaje. Aunque de perfil más discreto, Marín ha sido también uno de los rostros más conocidos de La Fábrica de la Tele. Su debut como presentadora vino con Cazamariposas. En 2016, fue colaboradora de Hable con ellas y fue en 2017 cuando debutó como conductora de Socialité. Fue copresentadora de Sálvame Fashion Week y estuvo también en las dos ediciones de Mediafest Night Fever.

Nuria Marín y el equipo de 'Socialité'.

Después del emotivo, en el que se hizo un gran repaso a su carrera, ha declarado Marín que sólo le falta “ser infanta de España”. “Aunque ya estoy en ello”, comentaba entre risas. Antes de despedirse definitivamente, Marín citó el título de la canción más emblemática de Frozen, Suéltalo (Let It Go). “Quiero ser agradecida. […] Es el momento de soltar […] Eso se canta en Frozen. Hay que soltar para poder coger. Os digo a todos vosotros que me tendréis para lo que queráis. Este programa nació a partir de Cazamariposas y las mariposas tenemos que volar”, compartía Marín muy emocionada, con toda la redacción reunida para decirle adiós.

El programa despedía así a la otra presentadora emblemática del formato, este terminaba después con un deseo que los redactores y el director pedían a los Reyes Magos, en referencia a todos los años de emisión de Socialité. Además, de mirar hacia el pasado, pedían un futuro con optimismo. Y es que, a partir de este mes de enero, es María Verdoy la que toma la voz cantante del formato.

