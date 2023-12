El surrealista vídeo de presentación de una pareja de 'La isla de las tentaciones 7' que se ha vuelto viral

La séptima edición de La isla de las tentaciones está calentando motores. Telecinco ya ha comenzado con las promos y vídeos de presentación del esperado regreso de uno de los realities que más éxito tiene en su prime time. Traiciones, celos, lealtades serán los otros protagonistas. Ahora bien, de las parejas ya presentadas, está habiendo una que está llamando mucho la atención.

Está hablándose, por supuesto, de Álvaro y Andrea. Tras revelarse los nombres y las primeras imágenes de las cuatro parejas, ésta una que provocó cierta polémica en redes. El motivo es la diferencia de edad que existe entre ellos. Álvaro tiene 26 años, mientras que Andrea sólo tiene 18 años. A pesar de llevarse sólo 8 años de diferencia, ambos revelaron que comenzaron su idilio dos años atrás.

Dicho de otra forma, él tenía 24 años y ella sólo 16, siendo Andrea así menor de edad. A pesar de estar dentro del consentimiento legal, no dejó de llamar la atención en redes. Pero eso no ha sido lo único por lo que la pareja se ha viralizado en Internet. Ambos han vuelto a primera línea por el singular vídeo de presentación que han protagonizado a modo de adelanto de lo que se verá en el reality show.

La historia de los dos ya es conocida. Los dos son de Málaga y se conocieron por una persona que les unía sin saberlo. El primo de Andrea les presentó y desde la primera vez que se vieron no pudieron separarse. Lo que viene siendo un flechazo. Sin embargo, en ese momento Álvaro tenía novia, por lo que su relación empezó de manera tortuosa.

Cuando consiguió terminar esa relación previa, fue a buscar a Andrea para hacerle saber que la atracción había sido mutua. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo hasta que consiguió olvidar por completo a su ex para empezar una relación con la nueva protagonista de La isla de las tentaciones. Dos años después, llegan al programa juntos y dispuestos a todo.

En el vídeo, Andrea revela el carácter “infiel” de su novio. “Lo conocí en la casa de su primo. Apareció con su pareja, pero yo creía que era su madre. Me quedé pilladísima, porque es muy guapetón. De repente, vi que se dio un beso con ella y me dije: ¡qué pasa aquí! Volvimos a hablar, estuvimos juntos y al mes siguiente, me entero que estaba hablando con la panadera de mi barrio. ¡Pero si todo mi barrio se ha hincado a la panadera!”, declaraba Andrea a la cámara.

“Obviamente, se enfadó conmigo. Lo dejamos”, reconoce Álvaro en el vídeo. “Busqué a la pandera y los dos me dijeron lo mismo: que estuvieron jugando a la Play, al Call of Duty”, explica Andrea para lanzar después una expresión irónica, con la que deja claro que no se ha creído la excusa. “Me perdona, pero ella sigue con eso todos los días”, agrega Álvaro.

Y es justo al final del vídeo donde Andrea revela por qué le dio una segunda oportunidad. Una surrealista justificación que se ha viralizado en redes. “¿Sabes lo que pensé en ese momento? Ahora voy a volver con él, voy a hacer que se tatúe mi nombre en grande [las imágenes muestran cómo Álvaro tiene el nombre de Andrea tatuado en uno de los hombros]. Después de que se tatúe, voy a dejarle, ¡a tomar por el culo! Así se queda con todo mi nombre en grande, como si fuera un caballo marcado”, explica la joven.

“Y es lo que hice. Lo que pasa es que, después, me enamoré y ya... Bueno, lo sabía. Mi madre me lo decía”, termina justificando la aún adolescente. Una explicación que muestra que se trata de una relación de lo más ‘sana’ posible y que, por supuesto, ya deja entrever que ambos darán mucho juego en la isla.

