La Mala Rodríguez, nueva concursante oficial del regreso de 'Bailando con las estrellas' con Jesús Vázquez

Bailando con las estrellas sigue reclutando a famosos de primera línea para su regreso. Tras revelar oficialmente que Miguel Torres es el primer participante del talent de baile, Telecinco ha mostrado el rostro de otra concursante. La Mala Rodríguez se atreverá a danzar en esta nueva edición, que se estrenará el 13 de enero y que tendrá a Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores.

Ha sido en el magacín Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat, donde se ha mostrado el vídeo de presentación de la rapera procedente de Jerez de la Frontera. La artista gaditana fue la primera mujer en ganar el Latin Grammy al mejor álbum latino y cuenta con dos discos de oro; así como es considerada una de las figuras femeninas del rap en español más influyentes.

La relación de la Mala Rodríguez con Mediaset no es nueva. La jerezana fue asesora de los coaches en las dos primeras ediciones de La Voz, las cuales fueron emitidas por Telecinco. Con su confirmación, ya son dos los nombres que ha revelado la cadena de Fuencarral de manera, más uno tercero que se ha filtrado en los medios de comunicación.

La Mala Rodríguez se suma al ya confirmado Miguel Torres. "Hola, soy Miguel Torres y voy a estar en Bailando con las estrellas. Voy a por todas. No he bailado nunca. Creo que por haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, cierta coordinación tengo", dijo en su vídeo de presentación, convirtiéndose esta experiencia en el talent de baile en la primera en la que se le verá de manera autónoma en un programa de televisión no deportivo.

"Acepto bien las críticas. Entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me va a hacer evolucionar. Para eso estoy, para hacerlo lo mejor posible y para que, luego, se me evalúe", prosigue. "No tengo miedo a ningún baile, en concreto. Eso sí, no pienso decíroslo, porque luego me lo ponéis", termina comentando el exfutbolista en el vídeo, con una sonrisa cómplice. Pero el exjugador del Málaga y pareja de Paula Echevarría no es el único concursante que se ha revelado.

Estos dos perfiles han sido revelados por la propia Telecinco. Queda uno tercero, filtrado por Algo Pasa TV, que sería el de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Tanto la presencia del exfutbolista como la de la rapera y la diseñadora confirman que Telecinco busca nombres potentes para la que es una de sus grandes apuestas de inicios de año.

La segunda edición del talent show, anteriormente conocido como ¡Mira quién baila!, bajo el nombre Bailando con las estrellas, busca superar los datos de la primera edición, que fue producida por Gestmusic y presentada por Roberto Leal y Rocío Muñoz en La 1 en 2018. Entre los famosos que participaron en esa edición, estuvieron Rossy de Palma, Fernando Guillén Cuervo, Javier Hernanz, Topacio Fresh, Gemma Mengual, Amelia Bono, Patry Jordán o David Bustamente, el cual fue ganador de esa edición.

