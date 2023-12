Así vive su debut televisivo Anna Ferrer: "Vi la oportunidad perfecta para hacer algo que tuviera valor"

Diciembre ha supuesto el regreso de Paz Padilla a la pequeña pantalla. La gaditana está protagonizando junto con su hija, Anna Ferrer, el docu-reality Te falta un viaje. El formato se ha convertido en la apuesta fuerte de Cuatro para el prime time del miércoles desde su estreno, el pasado 13 de diciembre. Una propuesta que invita a conocer diferentes partes del mundo desde una perspectiva distinta. "El programa nos ha hecho reflexionar sobre cómo otras gentes y otras culturas ven la vida", reconoce Anna Ferrer, la cual debuta con un proyecto en televisión.

Una propuesta que fue idea conjunta de madre e hija. "El proyecto es nuestro, fue una idea que nos surgió a nosotras y se la propusimos a Mediaset, que les encantó y pensaron que Cuatro era la cadena ideal para ello", explica Paz Padilla en una entrevista concedida a BLUPER, en la que da más detalles de cómo vino la idea de hacer un proyecto en el que tanto ella como Anna Ferrer mostraban el lado más desconocido de lugares tan populares como Nueva York o Ciudad de México.

"Recuerdo que hubo un momento en el que vimos que tanto Ana como yo viajamos mucho. Nos encanta. Y nos dijimos: ¿y si combinamos las cosas que nos gustan? El compartir, el viajar y busca otra filosofía y manera de entender la vida", continúa. De ahí, que Anna Ferrer viese la oportunidad no sólo para debutar en un proyecto en la pequeña pantalla, sino también para mostrar una faceta suya diferente.

"Estoy muy ilusionada. El poder haber hecho este proceso con mi madre. Siempre, hemos disfrutado mucho y nos ha encantado conocernos como madre e hija en esta faceta", reconoce la también hija del catalán Albert Ferrer. Para la influencer, era esencial que su primer proyecto para la televisión "aportara algo". "Ha sido un reto para mí, es la primera vez que hago algo como esto. Por un lado, sentía que tenía la necesidad de realizar un proyecto que tuviese valor, que fuese más allá y tuviera un sentido más profundo", reconocer.

"Por ello, vi en esta idea la oportunidad perfecta. Creo que con este programa, lanzamos un mensaje. En cada viaje, reflexionamos y vemos otras maneras de entender el mundo, otras formas de pensar. Eso lo queríamos transmitir al público a través de la imagen, de sus testimonios. Está siendo una experiencia muy bonita", reconoce la influencer, quien considera importante reflejar esta diversidad y ver "como diferentes ideas pueden convivir".

"Creo que el viajar permite conocer a otras gentes, otras culturas y cómo piensan. Las miras desde el respeto y comprendes que hay otras culturas y te das cuenta de que no sólo hay una opinión válida, no hay una sola creencia. Todas pueden convivir y hacerlo de distintas maneras. Para cada uno, tiene su propio sentido. Eso indica que una no es más válida que otra. Para simple, pero es fundamental entender ese concepto", reconoce Ferrer.

Dado su carácter de docu-reality, Te falta un viaje explora desde una perspectiva subjetiva diferentes realidades de un país. "Al tener parte de reality, el programa muestra tanto a mí como a Anna como madre e hija, aunque también como dos mujeres que están conociendo un lugar. O sea, mostramos una relación materno-filial, con sus más y sus menos; pero también es un programa de viajes", explica Padilla, quien revela que se conocerán lugares poco vistos de ciudades archiconocidas.

"Por ejemplo, sucede en Nueva York. Os mostramos el que nosotras vivimos y va a ser distinto porque no hemos ido a los sitios turísticos. Pasa lo mismo sobre lo que yo suelo ver de México o en África. Hemos buscado hacer un tipo de formato de viajes distinto", señala la también actriz y humorista. Es más, van a adentrarse en realidades poco conocidos e, incluso, con mirada social, como sucedió en su viaje a México, donde Padilla y Ferrer visitaron un barrio dominado por narcos.

"En México, hemos ido a una zona en la que sólo podías entrar con un narco", reconocía Padilla. "Hemos tenido la suerte de poder llegar a sitios donde un turista difícilmente llegaría", agrega Ferrer. "Eso nos ha permitido conocer realidades muy concretas, hemos podido estar conviviendo con familias, cocinando con ellas. Nos hemos metido de lleno en la cultura de la gente", prosigue la influencer, quien recuerda cómo llegaron a convivir con una comunidad indígenas en el Amazonas.

"Hemos sentido la sensación de que hemos conocido esas realidades concretas de las que he hablado antes", prosigue Ferrer. "Estoy muy orgullosa de Anna, porque ha sabido reaccionar a situaciones nuevas a las que nunca se había enfrentadoo", añadía Padilla. "Sí, ha sido un desafío, porque me he enfrentado a situaciones que nunca hubiera imaginado. Es verdad que soy muy aventurera, pero conocer el Amazonas como lo he conocido, no me lo esperaba", agregaba.

Programa con un apartado técnico y visual exquisito

Tanto Paz Padilla como Anna Ferrer coinciden en que Cuatro era el canal natural para un proyecto como Te falta un viaje. "Estamos contentas, porque sabemos que a Mediaset el proyecto le gustó. Y, por supuesto, han decidido elegir la cadena donde mejor puede funcionar. Se trata de un trabajo muy elaborado, en el que hemos contado con grandes profesionales detrás. Hemos tenido gente que ha trabajado en Callejeros, Callejeros Viajeros y Españoles por el mundo. Hay una calidad de imagen y realización brutal, así como de sonido. Se ha cuidado todo", recalca Padilla.

Padilla reconoce que se ha buscado ir más allá de lo clásico de los programas de viajes. "Creo que no va a dejar indiferente a nadie. Es un formato pensado para dejar un poso, que nos invita a pensar que tenemos que vivir. Muchas veces, no nos damos cuenta de que sólo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Sí, muchas veces hay cosas en la vida que no nos gustan, pero que no dependen de nosotros", expone la presentadora, actriz y humorista.

"Este proyecto busca ser también un viaje espiritual, personal y muy profundo hacia otras culturas, formas de vivir y también maneras distintas de ver cómo las diferentes sociedades encaran la muerte. Hemos querido traer un poco de cada experiencia a la audiencia", agrega Padilla. "Creo que ayuda a parar ese ritmo frenético que vivimos. Me ha gustado el poder salir, conocer y experimentar. Me hace valorar más aquellas cosas que me hacen feliz y también reconocer las que no", concluye Ferrer.

