'Bailando con las estrellas': lista de concursantes que estarán en el regreso del talent con Jesús Vázquez

El 13 de enero se estrena una de las apuestas más esperadas de Telecinco para este 2024: el regreso de Bailando con las estrellas. El mítico talent que, inicialmente, se tituló en España como ¡Mira quién baila! vuelve y lo hace en Telecinco, donde estuvo la edición llamada Más que baile. El canal de Mediaset tiene muy claro que busca perfiles muy reconocidos y en la línea de los concursantes que ha tenido el formato, especialmente en TVE, la cual fue también su casa con la primera edición que tuvo este nombre.

De momento, Telecinco ha confirmado oficialmente sólo uno. El exfutbolista Miguel Torres se ha convertido en el primer concursante que la cadena revela. El actual comentarista de La Liga lo ha revelado en un vídeo oficial. "Hola, soy Miguel Torres y voy a estar en Bailando con las estrellas. Voy a por todas. No he bailado nunca. Creo que por haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, cierta coordinación tengo", comparte en el vídeo.

"Acepto bien las críticas. Entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me va a hacer evolucionar. Para eso estoy, para hacerlo lo mejor posible y para que, luego, se me evalúe", prosigue. "No tengo miedo a ningún baile, en concreto. Eso sí, no pienso decíroslo, porque luego me lo ponéis", termina comentando el exfutbolista en el vídeo, con una sonrisa cómplice. Pero el exjugador del Málaga y pareja de Paula Echevarría no es el único concursante que se ha revelado.

Según publica Algo Pasa TV, otra concursante será la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Tal y como publicó en sus redes sociales, la diseñadora será "la bomba" que prepara Telecinco para este esperado regreso del talent de baile con Jesús Vázquez y Valeria Mazza. No han trascendido más datos y, de momento, la cadena de Fuencarral no ha oficializado el fichaje. Eso sí, tanto el perfil del exfutbolista como el de la diseñadora muestran las intenciones de Telecinco de buscar rostros de alto nivel para el talent.

Por ejemplo, la primera edición del talent bajo el sello Bailando con las estrellas, producida por Gestmusic y presentada por Roberto Leal y Rocío Muñoz supo combinar a rostros muy reconocidos como los actores Rossy de Palma y Fernando Guillén Cuervo; así como rostros como el piragüista olímpico Javier Hernanz, la galerista Topacio Fresh o la nadadora de natación sincronizada olímpica Gemma Mengual; a otros perfiles de nuevas generaciones como la empresaria Amelia Bono, hija del expolítico del PSOE y empresaria, o la videobloguera Patry Jordán. Una edición que tuvo a David Bustamante como ganador.

