El guantazo a mano abierta de Laura Bozzo a Telecinco tras quedarse a las puertas de la final de 'GH VIP'

Laura Bozzo no pudo evitar anoche su enfado al ser expulsada de GH VIP a las puertas de la final del reality. La peruana reaccionó muy cabreada al saber que Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi se convertía en los finalistas de esta edición del reality de Telecinco.

"¿Me pueden abrir? Por favor. Nadie va a tocar mi ropa. No tengo nada que hablar, ábreme la puerta. Necesito irme", dijo la presentadora después de que Marta Flich diera el nombre de Naomi como tercera finalista del programa, lo que la convertía en expulsada.

Tras esto, todavía muy cabreada, Bozzo subió a la casa para recoger sus cosas y no quiso escuchar a ninguno de los compañeros que se le acercaron, solo a Albert Infante y Álex Caniggia, que le ayudaban a guardar todo, mientras ella hablaba con Flich.

"No quiero ver a nadie, vayan a celebrar, a mí no me vuelven a ver en su vida", seguía diciendo. "Vámonos en el primer avión a América, por favor", le decía a Caniggia. "Tú tienes la culpa por estar pensando en sueños estúpidos. Tú no perteneces....", se decía a sí misma. "Me voy a ver a mi hija a hacer lo que me dé la gana, regreso ya, mañana mismo", añadía.

Poco después, Flich conectaba con Bozzo y le decía que no quería que se fuera con mal sabor de boca. "No te preocupes que yo tengo donde ir, no dependo de este concurso para comer. Yo vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca, esto es un sueño estúpido".

Más tarde, ya en plató, la presentadora quiso saber por qué la peruana estaba expulsada. Sin embargo, decidió esquivar la pregunta, dar las gracias al público y lanzar una pulla a Telecinco. "Antes de entrar en la casa tenía una propuesta de un canal aquí en España, que no son ustedes, que espero poder empezar en enero".

"¿Pero tan enfadada estás? Esperaba que estuvieras más agradecida, la verdad. Ha sido una experiencia positiva, ¿no?", le preguntó Flich. "No, si estoy muy agradecida y también a ustedes, porque me he sacado el alma catorce semanas (...) Pero toda mi imagen se fue al carajo con mi cara sin maquillaje y la verdad estoy muy contenta, porque creo que demostré de alguna manera que a cualquier edad uno puede lograr las cosas".

Este vídeo se MEA encima de toda la edición entera.



Grandísima LAURA BOZZO #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/JK4DmIhtz6 — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) December 21, 2023

