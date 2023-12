Lolita realiza en ‘TardeAR’ una petición especial sobre el vídeo de Lola Flores felicitando el año nuevo

Este martes, en TardeAR se puso sobre la mesa la falta de cariño y personalización con la que se mandan felicitaciones por Navidad y para desear un próspero año nuevo. Y es que la llegada de las nuevas tecnologías y las mensajerías instantáneas desplazaron a las tradicionales postales navideñas con la que se expresaban los mejores deseos de antaño.

Así, todos los colaboradores del programa que habitualmente presenta Ana Rosa Quintana (salvo estos días, en los que se ha cogido vacaciones) coincidían en recibir muchos mensajes, con fotos y montajes variados, aunque no tienen a bien responderlos todos.

“A mí me ha felicitado gente que no sabe si estoy viva”, bromeaba Bibiana Fernández, dando a entender que le escriben en estas fechas personas con las que no mantiene ningún tipo de contacto. “Pero felicitar es muy bonito”, le interrumpía Jorge Luque. Mientras, la chica Almodóvar comparaba las cadenas de mensajes como las cartas que se lanzan al mar en una botella de cristal “por si acaso llega a algún sitio con un mensaje dentro que casi nunca aparece, y cuando aparece ya está muerta la de la isla, pues exactamente igual”.

“Yo felicito a la gente que quiero, y para eso están las redes”, decía por su parte Lolita, que ponía de ejemplo que si “esta señora me dice feliz Navidad” sí le respondería, porque “a Bibiana la conozco de hace muchísimo tiempo y la quiero”. “A Lolita no le manden felicitaciones”, bromeaban desde la mesa, y ahí la intérprete de temas como Amor, amor y Sarandonga quiso realizar un llamamiento especial, poniéndose incluso de pie.

“Encarecidamente. El día 31 de diciembre no me mandéis el anuncio de mi madre, por favor, por favor, el anuncio de Lola Flores no”, exclamaba. “Ay, que me ahogo”, decía Bibiana, sin poder aguantarse la risa, y diciendo que a ella es el único que le gusta recibir. “Llevo 20, 35 años recibiendo, pero no uno, sino 140 del feliz año”, terminaba Lolita Flores.

El vídeo al que hace referencia la artista es la felicitación de Nochevieja de 1974 que realizó Lola Flores en televisión, y que se hizo viral en 2014, y desde entonces cada 31 de diciembre vuelve a tener vigencia. En él, La Faraona deseaba un año nuevo “que no se puede aguantar” y animándonos a beber a la voz de “venga esa copa, pa arriba”.

