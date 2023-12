Pablo Motos manda callar a una hormiga tras preguntarle a Tamara Falcó si alguna vez votó a Podemos

Tras la visita de Lola Lolita, El Hormiguero llevó a cabo una de sus tertulias este jueves con la participación de Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo. Y uno de los temas que se puso sobre la mesa fue la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar y su marcha al Grupo Mixto.

“Cuando surgieron ellos eran el partido contra la casta, ellos eran el partido en el que los sillones no importaban y lo que importaba era las políticas. Y lo que creo que demuestra esto que ha pasado es que el sistema es mucho sistema, y el sistema te termina engullendo de tal manera que tú te conviertes en parte de lo que quisiste combatir”, reflexionaba Cristina Pardo. “Podemos no puede, y Sumar no suma, es una faena”, bromeaba una de las hormigas.

“También es verdad que hay que reconocer que la humillación de Yolanda Díaz a Podemos ha sido permanente y sistemática, entonces no les han dado nada”, aportaba por su parte Juan del Val. “No les han escuchado para nada, y además de una manera premeditada. Y, efectivamente, con humillación. Creo que ahí hay algo personal, evidentemente. Aquí todos son cosas de egos y roces personales y, evidentemente, Yolanda por supuesto se están cobrandoYolanda por supuesto se está cobrando una venganza, sin ninguna duda, y la está pagando con Podemos”, añadía el escritor.

[La inesperada sorpresa que se llevó Tamara Falcó sobre "hacer el amor" y cómo los chicos van al baño]

“Hay que tener cuidado con las venganzas porque Podemos tiene detrás a Pablo Iglesias, que también tiene sed de venganza”, opinaba Pablo Motos, pero del Val le decía que para “para poder ejecutar una venganza tienes que tener cierto poder, y Pablo Iglesias ya se encargó de diluir ese poder que tenía”. “Como diría Lolita, es un señor que bla bla bla”, respondía Motos, en referencia a cómo la influencer, un rato antes, recomendó “la gente que vea esto, que estudie blablá”.

Nuria Roca, por su lado, valoraba que si el Ministerio de Igualdad hubiese sido para Irene Montero “aquí no estaríamos hablando de esto. ¿Estamos hablando de puestos de poder, o de realmente hacer política para cambiar la sociedad? Porque claro, si se puede cambiar la sociedad, la puede cambiar esté quién esté”.

Pablo Motos entonces le preguntaba a Tamara Falcó si tenía algo que decir en este asunto. “No”, respondía la colaboradora, mientras el público aplaudía. “No quiero agobiarte”, bromeaba Pablo Motos. “Es que… qué voy a decir de Podemos y Sumar. Es que no, prefiero no decir nada, no hay nada que decir”, se justificaba Tamara. “Si tú no quieres…”, terminaba Pablo Motos, mientras el público volvía a aplaudir.

“¿Nunca has votado a Podemos? ¿Nunca te emocionaste?”, preguntaba entonces una de las hormigas a Tamara. Pero antes de que respondiese, Pablo Motos cortaba en seco. “El voto es secreto, Barrancas”. La marioneta que interpreta Damián Mollá, sin embargo, se justificó expresando que “aquí todo el mundo ha dicho quién vota”. “No. Cállate”, le cortaba en seco Pablo Motos, antes de cambiar de tema.

Sigue los temas que te interesan