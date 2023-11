Así es el docu-reality que prepara Netflix sobre Dabiz Muñoz: todo los datos que se saben hasta ahora

Es considerado el mejor cocinero del mundo. Por tercer año consecutivo, el chef español Dabiz Muñoz ha sido galardonado con el ansiado premio en los The Best Chef Awards, celebrados en Mérida (México).

Tan solo cuatro días después, Netflix ha anunciado que está preparando un docu-reality sobre el chef. "Si huele bien es porque estamos cocinando algo con Dabiz Muñoz", ha escrito en sus redes sociales.

Por el momento, la plataforma de streaming no ha desvelado muchos detalles sobre el nuevo proyecto junto al chef, que cuenta con tres Estrellas Michelin, aunque ha dado un dato clave: llegará en 2024.

El proyecto está producido por Welink Studios y dirigido por Juanjo López, miembro del equipo creador de Informe Robinson, cofundador de La Caña Brothers y de The Tintirin Team.

Se desconoce, por el momento, el título del docu-reality y si en él aparecerán su mujer, Cristina Pedroche, y su hija, de tan solo cuatro meses. No obstante, el formato pretende mostrar el lado profesional del chef, pero también su lado más íntimo. "Veremos un Dabiz íntimo, en su día a día, los entresijos de su UniverXO creativo, su expansión internacional y mucho más", informa Netflix.

Para el chef, este proyecto junto a Netflix "es algo que me hace muchísima ilusión". "Es una montaña rusa solo apta para quien disfruta con las emociones fuertes. Lo mejor está por llegar", ha asegurado.

"El momento que estamos viviendo en el mundo XO es absolutamente único, todo se está reconfigurando, reconstruyendo, todo está por los aires una vez más, con la incertidumbre de no saber cuál será el resultado final, pero sabiendo que será increíble, que habrá merecido la pena", ha asegurado el chef.

Dabiz Muñoz ha adelantado que preparan "un montón de proyectos apabullantes y extraordinarios, cosas inimaginables", que, ha dicho, "nos exigen más que nunca ser terriblemente creativos y únicos y hacerlo perfecto, solo vale si es perfecto".

El chef ha destacado su "gran equipo humano", que "rebosa talento, ilusión y hambre por hacer que estas cosas pasen". "Esa es una motivación extra para asumir los riesgos necesarios para que todo lo que hagamos siga siendo pura vanguardia", ha finalizado.

Su primer docu-reality, junto a Cuatro

No es el primer docu-reality que realiza el chef. En 2016, Cuatro estrenó El Xef, documental de dos temporadas que narra la vida de Muñoz como chef en Madrid. El formato, que puede verse también en Prime Video, "muestra la vida del cocinero más punk de la cultura española con tres estrellas Michelín".

"Descubre una parte de la cocina 'cyberretrofuturista', muy atrevida y diferente a lo convencional. Dabiz habla libremente de sus proyectos y de lo que quiere lograr, aunque sea con mucho esfuerzo", introducen en su web.

Mejor cocinero del mundo

Dabiz Muñoz hizo historia en México al conseguir el galardón de El Mejor Cocinero del Mundo, por tercera vez consecutiva, en los The Best Chef Awards. "Gracias a leyendas de la cocina de España por enseñarme", dijo Muñoz tras recibir el premio. Ante más de 200 cocineros de Japón, China, Corea, Estados Unidos y decenas de países de Latinoamérica, el chef español alabó la cocina española, "sin duda me he criado en uno de los países más increíbles de la gastronomía mundial".

Además, entre los 10 primeros de la lista se colocaron otros cuatro españoles: Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), que terminó segundo, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), en quinto puesto, Oriol Castro, (Disfrutar), séptimo, y Joan Roca (El Celler de Can Roca), que del tercer puesto, bajó al octavo.

