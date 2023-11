María del Monte: "Soy una antietiquetas. Cualquiera, por encima de lo que sea, tiene que ser persona"

Siete años después de MasterChef Celebrity, María del Monte ha regresado a La 1 de RTVE para concursar en otro talent show, aunque en esta ocasión de música: Dúos increíbles. "Donde haya musica de por medio, yo disfruto", reconoce a BLUPER la andaluza.

Aquí, al contrario de lo que pasó en el talent culinario, donde terminó abandonando después de dejarles las cosas claras al jurado, la sevillana se lo ha pasado en grande. "Todo lo que tenga que ver con la música a mí me enamora. Y si para colmo son facetas nuevas, pues mejor que mejor", afirma.

"Y si ya para más inri te encuentras con gente que son verdaderos gladiadores y con unas ganas que te recuerdan tus inicios, no hay palabras para describir esa disfrute. Para mí el reto ha estado en interpretar otros registros. Alguno no se me ha dado tan mal. No esperaba yo eso", dice entre risas.

[La pregunta que María del Monte se dejó sin contestar a Jordi Évole en laSexta: "No voy a hablar más de esto"]

Y es que lo que más le ha sorprendido es cómo se pueden combinar a "personas tan dispares, tan distintas y que llegue a buen puerto. Me habían garantizado que me lo iba a pasar bien y ha sido una realidad. Yo no he parado. He sido el rabo de una lagartija", se sincera Del Monte, que comparte escenario con Famous.

Los responsables de haber estado tan a gusto son sus compañeros, quienes le han insuflado dosis de energía. "Qué bonita es la juventud que sin decirte anímate, te anima... El ánimo es una cosa que se lleva. En la vida no hay porque ejecutar algo para vivirlo. Se pueden tener experiencias distintas y aprender en el camino todos los días. Esas ganas, esa ilusión, esa fuerza. Yo he sido siempre vitalista".

A pesar de esa energía, Del Monte descarta presentarse al Benidorm Fest como sí ha pasado con algunos de sus compañeros como Tatiana Delalvz, Lucía Gil o Julia Medina. "No", afirma tajante. Tampoco sabe si esta aventura le llevará a sacar un disco con nuevos registros. "No lo sé. Yo de futuro no entiendo mucho, prefiero quedarme con el presente".

Famous y Maria del Monte.

Un presente en el que de momento no está la vuelta de Yo soy del sur, el talent show de Canal Sur en el que competían cantantes de sevillanas y que contó con tres ediciones de hasta cuarenta galas cada una. "Que Yo soy del sur fue un éxito no lo tengo que decir yo. Y que yo no lo quité tampoco lo tengo que decir yo".

En Canal Sur también triunfó con La tarde con María, que nos regaló algunos momentos virales de señoras andaluzas. "Me quedo con todos esos momentos. La sabiduría que tienen los mayores no tiene parangón. Y yo he tenido la suerte también de presentar otro tipo de programa en el que hablaba con los mayores, los escuchaba, me contaban sus cosas como si yo fuera de su familia... Y me he reído, me he emocionado. No podemos olvidarnos de lo que somos, nada más que se lo debemos a su esfuerzo. A ellos les tocó lo difícil. A nosotros nos lo han puesto fácil".

También se muestra agradecida a todos aquellos que lucharon por los derechos LGTIBQ+. Algo de lo que fue consciente en la marcha del Orgullo de Madrid tanto este año como el pasado, donde se encargó de la retransmisión para La 1 de TVE. "Yo soy una persona que, cuando creo en algo, me tiro a la piscina, sepa nadar o no. Me lo pasé mal increíble, me lo pasé como una niña en el día de la cabalgata de reyes. Tomé conciencia y pulso de todo lo que queda por hacer. Me impresionó la cabalgata en sí, me impresionaron las pancartas... Es que no hay que poner etiquetas a nadie. Yo soy una antietiquetas. Y cualquiera, por encima de lo que sea, tiene que ser persona. Y como tal tiene que ser respetado o respetada. No hay más".

La eliminación de un equipo

'Dúos Increíbles'

Este martes comienza una nueva fase en Dúos Increíbles con la primera gran batalla entre equipos en el que el objetivo será conseguir un puesto en la semifinal. Se medirán sobre el escenario dos equipos: el formado por David de María, Julia Medina, María del Monte y Famous, contra el integrado por Carlos Baute, Lucía Gil, Rafa Sánchez y Alfred García.

¿Cuál de los dos dirá adiós? Los equipos están formados por los dúos que quedaron en las últimas posiciones en los programas anteriores: el primero ha elegido el nombre de guerra de Surfieras (David de María, Julia Medina, María del Monte y Famous). Su rival, Las reinas del pop (Carlos Baute, Lucía Gil, Rafa Sánchez y Alfred García).

El equipo que se clasifica para la semifinal se sabrá tras sumar los votos de las cuatro rondas de actuaciones. En total, ocho versiones de todo tipo de registro: boleros, música disco, pop puro y sevillanas, entre otros estilos musicales. Canciones para bailar, para cantar a coro con los amigos, para seducir o celebrar la vida. Entre las versiones, temas que popularizaron algunos de los concursantes, como el mítico Cántame de María del Monte; o Sildavia, canción de Rafa Sánchez. También grandes temas de discoteca o Colgando de tus manos, de Carlos Baute.

Cada equipo elige su estrategia: pueden actuar como solistas, dúos, tríos o todos juntos. Es una noche especial -ya no se compite dúo a dúo- y peligrosa: el equipo que pierda se va a casa. Los artistas, hasta este programa contrincantes, vienen concienciados para darlo todo en el escenario y asegurarse su paso a la semifinal.

Sigue los temas que te interesan