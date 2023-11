Belén Esteban y Kiko Matamoros revelan cómo fue el fin de 'Sálvame': "Dos meses nos estuvieron jodiendo"

Belén Esteban y Kiko Matamoros han visitado este lunes, 13 de noviembre, La Resistencia tras el lanzamiento de Sálvese quien pueda para hacer 'las Américas'. Después de 14 años en emisión, el mítico formato de entretenimiento Sálvame desaparecía de la gran pantalla en Mediaset.

Sin embargo, no se ha tratado de un adiós definitivo, ya que algunos de los rostros más conocidos del programa pusieron rumbo a Miami y México para probar suerte y buscar trabajo al otro lado del charco mientras graban un original proyecto en Netflix. De esta manera, Belén Esteban, María Patiño, Terelu Campos, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés se embarcaron en este nuevo docu-reality en streaming.

Dos de los personajes más populares de Sálvame han visitado el programa de David Broncano en Movistar Plus+ para contar su experiencia en América y confesar cómo fue el fin del mítico Sálvame para ellos. Sobre su estado actual, ambos han asegurado que se encuentran lejos de Telecinco después de su 'adiós'. "Yo soy chica Netflix", empezaba diciendo Belén Esteban, mientras que Kiko Matamoros remarcaba que él ahora es "de la Fábrica de la Tele en Netflix".

"Nos echaron de Telecinco"



Un saludo a todos los redactores del corazón que estén viendo esto y un abrazo a todos los directivos de Mediaset a los que les reenvíen este vídeo.@BelenEstebanM @KikoMatamoros pic.twitter.com/NRGJcKBR1e — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 13, 2023

"Yo he sido siempre chica Mediaset, pero ahora soy chica Netflix. ¿No ves que vengo con la chaqueta roja?", ha señalado entre risas la de Paracuellos. En este momento, David Broncano ha aprovechado para preguntar a los excolaboradores televisivos por el fin de Sálvame.

"A nosotros nos echaron", ha empezado a contar Kiko Matamoros, mientras que Belén Esteban le decía por lo bajo "no digas eso". "¿Hostias, es mentira? Yo respeto mucho a Telecinco y quiero mucho a Telecinco. Llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer y se lo agradezco muchísimo por lo que ha supuesto en mi vida", ha añadido el ex de Makoke.

"Nos enteramos en el plató" del fin de 'Sálvame'

El presentador de La Resistencia quiso ir más allá y logró que Kiko Matamoros confesara lo que piensa sobre el fin de su programa. En ese momento, la cara de Belén Esteban expresaba que estaba de acuerdo con la opinión de su compañero, aunque optó por no pronunciarse: "Yo estoy callada, yo no hablo", dijo.

A continuación, Broncano quiso saber si los trabajadores de Sálvame recibieron un correo electrónico para comunicarles el cierre del formato, mientras que Belén Esteban se mostraba sorprendida por la pregunta y respondía con un "¿perdón?". Por su parte, Kiko Matamoros prefirió contar lo que opinaba. "No, salió en El Mundo publicado. Estábamos en el plató y digo 'que estamos en la p*** calle' y, de repente, empiezan a mandar WhatsApps".

"Nos enteramos nosotros haciendo el programa", añadió Matamoros, aunque en este momento decidió intervenir Belén Esteban para revelar que "no" fue exactamente así porque "dos meses nos estuvieron jodiendo". "Pero, aparte, cuando nos enteramos de que se cancelaba, nos enteramos en el plató", quiso remarcar Matamoros.

Sin embargo, Belén Esteban quiso dejar de hablar sobre su salida de Telecinco. "Vamos a dejar este tema. De este tema no queremos hablar", indió. "Hemos estado muchos años en Telecinco y estamos muy agradecidos, pero yo creo que hay etapas en la vida. Se ha cerrado esta, ahora, nosotros estamos en otra etapa y estamos muy agradecidos", zanjó.

