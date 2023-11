Sonsones Ónega se disculpa con Chenoa después de preguntarle por David Bisbal y hace autocrítica

Este viernes se celebró LOS40 Music Awards, que se celebraban en Madrid. Y desde el programa Y ahora, Sonsoles conectaron con la alfombra roja y allí hablaron con Chenoa. La cantante y colaboradora televisiva tuvo, una ve más, que abordar temas que pertenecen a un pasado muy lejano, como es su relación con David Bisbal, al que conoció en Operación Triunfo.

“Laura Escanes se ha marcado un Chenochándal. Se ha puesto un chándal para cantar su desamor con Álvaro Luna. ¿Eres el icono chandalero?”, preguntaba Sonsoles Ónega a la artista. Pero a Chenoa no le resultó especialmente interesante la cuestión, y lanzó balones fuera. “Marqué hace 20 años un hito y creo que no hay nada mejor que echarle sentido del humor a la vida”. Además, añadió que aquella conocida prenda, “está quemada desde hace muchos años”.

En lugar de cambiar de tercio, Ónega volvió a preguntarle por su expareja, que ha omitido cualquier referencia a Chenoa en su documental para Movistar+: “¿Significa esto que él está en los premios? ¿Os vais a reencontrar”. Con natualidad, la intérprete de Cuando tú vas aclaraba que se encuentra en una entrega de premios musicales, y que los dos se dedican a ese sector, por lo que “es normal que haya un reencuentro, aunque será más cordial de lo que se monta fuera. Eso ya es incontrolable y yo desisto. Para mí es una relación natural”. En ese sentido, añadió que han pasado dos décadas desde que rompieran, “y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está, pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela que yo no voy a tocar”.

[Chenoa reacciona a su breve mención en el documental de David Bisbal: "No soy a la que le tenéis que preguntar"]

Entonces Sonsoles le alababa el gusto, y a la vez, realizó una pequeña autocrítica: “Haces muy bien. Somos unos pesados”. Sin embargo, no paró y preguntó si había visto el citado documental, Bisbal. La artista le respondía entonces que no, pues trabaja mucho, hace radio, saca un sencillo y presenta en televisión, por lo que “no me da mucho tiempo a ver documentales, la verdad”.

“¿Veis como no había que preguntarle esta gilipollez?”, exclamó entonces la presentadora, sabiendo que sus preguntas estaban incomodando a la cantante, quien está vinculada a Antena 3 por formatos como Tu cara me suena. Chenoa entonces agradeció que le atiendan con cariño, que ella intenta siempre tratar bien a la prensa “aunque no os conteste. Es siempre la misma historia y espero que algún día se entienda”.

Sonsoles dio las gracias a Chenoa su gesto, y se comprometió a no volver a preguntarle por David Bisbal. La cantante, sin embargo, le aclaraba que se puede hablar de lo que deseen sin ningún problema sobre su pasado, presente o futuro. ““¿Veis como no puedo hacer caso a los malos? ¡Pregúntale por Bisbal, por Bisbal! ¡No! Si a la mujer le incómoda, ¿qué necesidad hay de incomodarla desde un plató de televisión?”, terminó diciendo la presentadora, antes de cambiar de asunto.

Sigue los temas que te interesan