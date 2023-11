‘GH VIP’ cambia sus reglas de nuevo y permitirá a los concursantes recuperar parte del premio final

Tras la gala de Halloween del pasado jueves, en la que se decidió no emitir las imágenes de la pelea de Gustavo y Alex que provocó la salida de ambos, este 5 de noviembre llega el ‘Domingo Fantástico’ a GH VIP. El Debate. Tal como avanza la cadena, se trata de una una entrega que otorgará a los participantes del reality la opción de recuperar parte del premio final que han ido invirtiendo a lo largo de la convivencia. Como es habitual, Ion Aramendi será el maestro de ceremonias, y se verá en Telecinco a partir de las 22:00 horas, y media hora antes para los suscriptores de Mitele PLUS.

Esto supone un nuevo cambio de reglas en la dinámica del concurso. Inicialmente, el ganador podría embolsarse hasta 150.000 euros. Sin embargo, la organización permitía a los habitantes de la casa gastar parte de ese dinero final a cambio de privilegios (o como multa a sanciones). El caso más llamativo fue el de Jessica Bueno, que llegó a dar 75.100 euros por saber algo de sus hijos, en una ajustada puja en la que todos participaron (y en la que Laura pujó hasta los 75.000). Eso provocó que, en la actualidad, el bote solo tenga 30.600 euros. Sin embargo, nunca se había mencionado la opción de recuperar el dinero, o de incrementar el premio inicial.

La gala, que acogerá también la resolución de la prueba semanal y repasará el paso por el concurso de Marta, Álex y Gustavo, presentes en el plató, sorprenderá a Michael con la celebración de su cumpleaños. Una celebración, con tarta incluida, que traerá también consigo un dilema que también podría influir en la cuantía del premio final.

['GH VIP 8' sufre los estragos de la borrasca Ciarán: se derrumba parte del techo de la casa a causa del viento]

Por último, uno de los nominados -Avilés, Carmen, Laura y Michael-, el que menos votos haya acumulado hasta el momento, se salvará del actual proceso de expulsión. Hay que recordar que en el caso de José Antonio Avilés, el participante está en el punto de mira. Según afirmaron varios concursantes, él fue el detonante de la pelea que acabó provocando la expulsión de Alex Caniggia y Gustavo Guillermo el pasado miércoles.

Avilés tampoco es plato de buen gusto para los comentaristas del reality. “El programa lógicamente lleva a Avilés porque es un intoxicador emocional y entonces como lo lleva el concurso después la organización tiene que tragar con Avilés y por eso igual no lo han echado”, valoraba el viernes Bibiana Fernández en Vamos a ver. “Quiero decir que yo, si estuviera en esa casa, supongo que también me echarían porque Avilés me sacaría de mis casillas”, sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan