Vicco, del Benidorm Fest a LOS40 Awards: la prueba del éxito de la preselección de Eurovisión

Este viernes se celebró en el Wizink Center de Madrid LOS40 Music Awards Santander 2023, uno de los eventos más importantes de la industria musical de nuestro país. Y se llevó a cabo con un sabor especial a Eurovisión, en primer lugar, porque Loreen, la vencedora del último Festival, obtuvo el galardón al mejor artista internacional. Y después, por el triunfo de Vicco, quien ha conseguido despuntar en el panorama artístico a raíz de su participación en el Benidorm Fest 2023.

Así, la cantante y compositora catalana interpretó para todos los asistentes un remix muy especial de Nochentera, con el que aspiró a representar a España en Eurovisión, y que ha sido una de las bandas sonoras de este año. Además, Vicco acabaría subiendo al escenario para recoger el galardón al mejor artista revelación.

El cantante Feid fue, por otro lado, la verdadera estrella del evento. Y es que ganó tres de los seis galardones a los que estaba nominado en estos premios dedicados a los artistas más destacados de la música nacional e internacional.

Asimismo, otro de los grandes premiados ha sido Manuel Turizo, tras recibir los premios a mejor álbum, así como a mejor festival, gira o concierto, y mejor canción latina con ‘El merengue’, todos en la categoría global latina, materializando así tres de sus seis candidaturas.



Por otro lado, Young Miko, además de lograr el premio a mejor artista o grupo revelación categoría Global Latina, también ha subido al escenario a recoger el galardón a mejor canción urbana que lo ha ganado el tema ‘Classy 101’, junto a Feid, que ha sido uno de los reyes de la noche al lograr también los premios a mejor artista o productor urbano y a mejor colaboración urbana por ‘Hey Mor’, junto a Ozuna.

El electropop llega al escenario del Wizink Center de Madrid con @vicco_music y su 'Nochentera' 🪩 ¡Vaya energía! #LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/AzpFv1gUgV — LOS40 (@Los40) November 3, 2023





"Me da un poquito de pudor recibir este premio con los otros artistas que estaban nominados, que yo admiro y que si hubiera podido yo votar hubiera votado por todos”, ha señalado Camilo al subir al escenario, además de para actuar, para recoger el galardón a mejor artista o grupo latino.



Asimismo, en esta categoría, el mejor artista o grupo en directo ha sido Duki, mientras que la mejor colaboración latina ha sido concedida a Emilia y Ludmilla, y el mejor videoclip a ‘Corazón vacío’ de María Becerra, quien ha recordado sus inicios grabando en la calle con poco presupuesto.



Otra de las grandes esperadas de la noche ha sido Aitana, quien ha subido al escenario con un cambio total de look para recibir el galardón a mejor videoclip en la categoría España por ‘Las Babies’ y a mejor álbum por ‘alpha’. “Esto es un sueño, desde que montaba coreografías en la plaza del pueblo”, ha destacado recordando su niñez Lola Indigo, una de las favoritas de la noche con hasta cinco nominaciones, al recoger el primer premio de la gala a mejor gira en la categoría España, por ’Dragón Tour’.



En la categoría España, ‘Todo contigo’ de Álvaro de Luna ha sido la ganadora a mejor canción, David Bisbal el mejor artista o grupo en directo, Saiko mejor artista revelación urbano, mientras que el ausente Quevedo ha sido el mejor artista o grupo urbano.



En esta misma categoría, entre los premios más esperados, Depol ha sido considerado como el mejor artista o grupo del 40 al 1, la ya mencionada Vicco como la mejor artista o grupo revelación, mientras que Ana Mena se ha llevado el premio a mejor artista o grupo global. El cantante Abraham Mateo ha sido otro de los protagonistas de la noche, ya que además de acercar los años ochenta al público con su tema 'Maniaca', ha recibido el premio a mejor colaboración por ‘Clavaíto’, tema interpretado junto a Chanel.



El Wicink Center ha viajado también en el tiempo gracias a Take That, la emblemática boy-band británica que ha desatado la fiebre noventera con dos temas, ‘Windows’ y ‘Patience’, antes de recoger el Golden Music Awards.



Este mismo premio también ha sido otorgado a Ozuna, en reconocimiento a su trayectoria como referente de superación y motivación para los más jóvenes, así como a Shakira, a pesar de no haber podido asistir a la gala.



Sin embargo, también se han podido ver alguno que otro lapsus por parte de los presentadores a la hora de dar a conocer los ganadores de la categoría internacional, aunque finalmente se ha nombrado a Dua Lipa como mejor artista o grupo y a Taylor Swift con mejor álbum con ‘Midnights’, a pesar del descuido inicial.



Asimismo, en esta misma categoría, la ganadora de la edición de este año de Eurovisión, Loreen, ha logrado el premio a mejor artista o grupo, mientras que Tom Odell ha recogido el premio a mejor artista o grupo en directo.

