Marcos Llunas reaparece en ‘EH’ y no le reconocen como representante de España en el Festival de Eurovisión

La cantante Ana Mena fue la invitada de esta noche de El Hormiguero, y tras su entrevista, las hormigas Trancas y Barrancas le propusieron un juego. Entraron cinco personas al plató, y la malagueña debía acertar, solo a través de su intuición, las profesiones que tenían. Así, le dieron las opciones de un campeón de Europa de tirachinas, un buzo recoge pelotas de golf, un terapeuta de sonido, un podólogo bovino y un cantante que representó a España en el Festival de Eurovisión y quedó en sexto puesto.

Este último resultó ser Marcos Llunas, al que le realizaron la pregunta de si le gustaba la música y respondió que sí. “Me da vibra de artista”, apuntaba la invitada. Ana Mena no pareció reconocer a su compañero de profesión, y tras darle la categoría de cantante, llegó a tener dudas de su oficio y se pensó en cambiar. “Con Marcos vas bien”, le aconsejaron las hormigas, para que lograse el mayor número de aciertos al final de la prueba.

Cuando ya desvelaron todos los oficios, en El Hormiguero informaron a la audiencia de que fue el mejor puesto que España logró en el Festival de Eurovisión hasta que llegó Chanel con SloMo en el año 2022. “No ha sido muy difícil”, bromeaba Llunas sobre la prueba, a lo que Pablo Motos le respondió que para él era sencillo porque había estado con el resto en la cafetería.

[Ana Mena descoloca a David Broncano con su respuesta sobre el sexo: "Es la primera vez en seis temporadas"]

Al hablar con él, el programa también recordó cómo quedó primero en el Festival de la OTI, un certamen musical que Ana Mena no conocía. “Era igual que Eurovisión, pero en América”, resumía Marcos Llunas. En pantalla se vio varias imágenes de Marcos sobre el escenario. “A mi papá lo conocéis todos, Dyango. Y ese es mi hijo, también”, decía, en referencia a Izan Llunas, protagonista de la serie Luis Miguel. “Yo me iba para Perú, que me voy mañana, pero me han dicho ven a ver a Pablo, y me he venido”, terminaba diciendo.

Marcos Llunas participó en el Festival de la OTI en el año 1995 con el tema Eres mi debilidad, compuesto por Alejandro Abad. Consiguió ser el vencedor de aquella edición celebrada en Paraguay, y en la que participaron 24 países. Dos años después, en 1997, TVE contó con él para representar a España de nuevo, ahora, en el Festival de Eurovisión. Concursó con la canción Sin rencor, que compuso él mismo, y obtuvo 96 puntos. Como bien han recordado el El Hormiguero, desde entonces ningún otro representante pudo superar esa marca, hasta la llegada de Chanel Terrero el pasado año.

Sigue los temas que te interesan