Pablo Motos corta las especulaciones sobre la princesa Leonor en ‘EH’: "No tiene ningún rigor"

Antena 3 hizo puente este 12 de octubre por la tarde, y suprimió de su programación Y ahora, Sonsoles y Pasapalabra. Pero por la noche no faltó a su cita Pablo Motos con El Hormiguero. La invitada de la jornada fue la actriz Carmen Maura, y a continuación, se dio paso a Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo en la mesa de actualidad.

Uno de los temas de la entrega fue la celebración del Día de la Fiesta Nacional, y comentaron cómo la infanta Leonor vivió un divertido momento con dos compañeros de la academia militar durante el besamanos. Los reyes y la princesa compartieron risas y miradas de complicidad con los jóvenes, y en concreto, uno ha provocado que se hiciesen especulaciones sobre qué clase de relación mantiene con la hija menor de los monarcas.

“Estábamos debatiendo si tiene una simpatía mayor por el primero o por el segundo”, introducía Pablo Motos tras poner un vídeo. Para Nuria Roca, “el primero sabe lo que está pasando, es el cómplice, y el segundo es el de 'aquí estoy'. Los padres ya sonríen porque lo saben. Es superbonito”, valoraba la colaboradora. Y Tamara Falcó apuntaba que con quien Leonor tendría más relación es con el primero, “porque al segundo el rey ni le mira a la cámara, ya está sonriendo”.

Juan del Val, por su parte, comentaba que pobrecillos “estos dos muchachos” por lo que se estaba liando, pues todo el mundo hablaba de la situación vivida, aunque calificaba lo vivido como “un momento bonito”. La quiniela del escritor es que Leonor tendría más afinidad con el segundo joven que entró en escena, porque es “el que genera la felicidad”, y que el primero tendría “toda la información del mundo”, al igual que los reyes. “Cuando se genera la sonrisa es cuando aparece el segundo. Cuando viene el segundo el rey se ríe. El chico está muy rojo porque está diciendo: joder, mis suegros”.

Al ser el primer colaborador que directamente apuntó a una relación sentimental entre la princesa Leonor y su compañero, Pablo Motos quiso hacer una aclaración, para calmar las aguas. “Supongamos que no son ni amigos, son compañeros y les ha dado la risa. Podría ser todo falso esto que estamos diciendo. Quiero que sepáis que lo que estamos diciendo no tiene ningún rigor, pero ninguno”, sentenciaba.

Cristina Pardo, por último, teorizó sobre que “han sido amigos especiales, novios o se gustan. A mí lo que me gusta, si fuera así, es que veo al rey cómplice con su hija”. Y añadió que a Felipe VI no le dejaron desde la Casa Real mantener las relaciones sentimentales que quisiese, pues hubo mujeres que no consideraban “aptas para él. Por eso me parece bien verle cómplice en esta situación”. “Él ya saludó a la futura reina en un besamanos cuando estaban juntos y nadie lo sabía, solamente ellos”, comentaba, lo que para Nuria Roca fue una señal de que se repite la historia. Pablo Motos entonces tuvo que volver a hacer una interrupción, porque “estamos cotilleando una cosa de la que no tenemos ni la más remota idea, que quede bien claro”.

