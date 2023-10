Se acaba el plazo para enviar canciones al Benidorm Fest: ¿quiénes son los artistas que se han presentado?

Esta noche, a las 23.59.59, concluye el plazo para que los artistas que deseen presentarse al Benidorm Fest 2024 envíen sus canciones a RTVE. De la tercera edición del festival saldrá el tema que representará a España en Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad sueca de Malmö. Será el 11 de noviembre cuando la Corporación dé a conocer los nombres de los 16 seleccionados para Benidorm. También habrá una remesa de seis suplentes.

La tercera edición de la preselección de Eurovisión será trascendental, en el sentido que debe confirmar que TVE va en serio. La lista de escogidos debe recuperar la esencia del primer año, en el que la competencia fue feroz con las potentísimas propuestas de Chanel, Rigoberta Bandino o las Tanxugueiras. Y eso se tradujo en un éxito de audiencias: la final fue vista por 2.966.000 espectadores y marcó un 21%.

En cambio, la segunda edición de Benidorm no tuvo tanta repercusión. Con el pinchazo de Blanca Paloma con su Eaea, la radiotelevisión pública salvó los muebles con Vicco. Su Nochentera ha sido una de las canciones del verano, mientras el resto de temas no han tenido un mayor recorrido. En cuanto a audiencia, la final del Benidorm Fest congregó a 1.887.000 personas y un 14,7%. O sea, casi siete puntos menos que en 2022.

Entre las bases de RTVE, las canciones deben ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en su totalidad o no, antes del 1 de septiembre de 2023. Recordemos que en el Benidorm Fest 2024 podrán participar, además de temas en castellano, gallego, vasco o catalán, canciones en lenguas no oficiales, como el asturiano o el aragonés. Eso sí, siempre que no superen el 40% total de la letra, al igual que ocurre con idiomas extranjeros.

En este punto, son muchos los nombres que suenan con fuerza para Benidorm, pero ¿quiénes sabemos que se han presentado? Empezamos este repaso con el nombre de Tatiana Delalvz. La artista de Algeciras ya está demostrando todo el talento que tiene en la segunda edición de Dúos increíbles. Hija de la bailaora Mercedes Alcalá, se presenta con una canción producida y compuesta íntegramente por ella. En Un millón de temas, su último tema, fusiona el pop y el flamenco con toques latinos.

Otro artista que se ha presentado al Benidorm Fest es JKabello. Finalista de la primera edición de Cover Nigth -para muchos el ganador moral-, está propuesto a "sorprender" con una "propuesta distinta" y en el que habrá mucho baile. El gaditano acaba de lanzar Vidente, un tema muy pegadizo.

Mario Jefferson vuelve a intentarlo. El malagueño (Operación Triunfo 2011) cantó Spin my head en Objetivo Eurovisión 2017, el año de Manel Navarro. "Esta vez no pienso tener ansiedad por las cosas que lea durante este viaje. Estoy ilusionado y feliz, y estoy seguro que vais a mover el cucu conmigo", dice.

El grupo de 'fucksia rock' Megara tampoco pierde la esperanza de representar a España en Eurovisión después de quedar finalista con Arcadia el año pasado. Kenzy, la vocalista, asegura que la banda está muy satisfecha. "Tenemos la canción que queremos", dice asegurando que el tema mantiene el listón que pusieron en 2023.

Colet, por su parte, se presenta con Hote. Se trata de un tema noventero producido por Stefano Maccarone (Ay Mamá), según recoge el programa radiofónico Eurovisión Space. Otros que han enviado sus propuestas a RTVE son GOMZ (Raúl Gómez, el responsable de Tu canción), Hugo Cobo (Operación Triunfo 2020), y Salva Ortega, un murciano que con sólo 10 años ganó Menudas estrellas.

De la misma manera, se han rumoreado nombres de cantantes, que finalmente han decidido no presentarse. Uno de ellos es Abraham Mateo, que se será asesor de Malú en La Voz. Tampoco han enviado ninguna propuesta Brequette, que ya participó hace dos años, y las bandas La La Love You, Bombai o Viva Suecia. Se desconoce, por otra parte, si David Parejo, el compositor de Loviu, el tema de Sandra Valero para Eurojunior, se ha presentado.

