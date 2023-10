8 programas que ayudaron a cambiar la imagen que tenían los espectadores de Telecinco

Que Telecinco vive la mayor crisis de audiencia de toda su historia, es algo que todo el mundo sabe. Sin embargo, lo malo no solo son los datos a los que tiene que hacer frente cada día, peleando más por no seguir tercera en el cómputo mensual que por volver a ser la cadena de televisión líder en España. Lo malo es el indefinido rumbo que parece tener la cadena por delante: sin grandes éxitos, sin formatos diferenciadores, ni caras relevantes que le ayuden a formar algo tan importante como es la imagen de marca.

En el mundo del marketing, la imagen de marca se define como el conjunto de elementos tangibles e intangibles que representan los valores que toda organización quiere transmitir a sus consumidores. Dicho esto, ¿cuál es la de Telecinco de ahora? Y es que la privada cojea por todos lados: desde las cortinillas de continuidad, eslóganes sin trascendencia y una programación que ha perdido toda originalidad posible.

Desde que la principal cadena de Mediaset naciera, ésta ha pasado por varias etapas. La más importante es la transcurrida desde los inicios de los 90, en el momento de creación, hasta finales de esa misma década, cuando Telecinco vivió un cambio de imagen que, poco a poco, consiguió otorgarle el liderazgo. Apostando por una televisión que dejaba atrás los programas y concursos frívolos, repletos de galas y chicas con poca ropa a programas que, en parte, marcaron la televisión en España.

Un cambio que, a su manera, ha llevado a cabo Antena 3 en los últimos años. De estar perdida, a apostar por una programación de rostros conocidos y grandes formatos que con el tiempo le ha ayudado a conseguir el liderato. Y esto es precisamente lo que necesita Telecinco en la actualidad: apostar por un cambio de 180º y no por un maquillaje respecto a la anterior etapa (la de Sálvame y El programa de Ana Rosa) que ya mostró signos de agotamiento. Pero que, sin embargo, se empeña en seguir copiando con diferentes sucedáneos.

El espectador no está viendo una Telecinco nueva, sino una versión descafeinada de esa última etapa agotada, lo cual es aún peor. Y ahí están por tanto sus audiencias actuales. No es fácil, pero Telecinco debe sorprender al espectador como cuando pasó de Telecinco de las Mamachichos a la Telecinco de la programación de Médico de familia.

Haciendo un repaso a su programación, Así es la vida y Fiesta son una especie de Sálvame, pero sin esa parte original que le hizo reventar los audímetros durante diez años, por lo que no tienen un efecto diferenciador de ningún otro programa de la competencia. TardeAR ni tan siquiera representa algo que no esté haciendo desde un año Y ahora, Sonsoles. Y Vamos a ver es El programa de Ana Rosa, sin Ana Rosa. Más que empezar una nueva etapa, se han cambiado los muebles aunque, eso sí, borrando los histrionismos de Sálvame. ¿El resultado? Una programación que no llega diariamente al unidígito.

¡Qué me dices!

Presentado por Belinda Washington y Chapis, supuso una auténtica revolución a la hora de contar las noticias del corazón. Sentó precedente para futuros programas y consiguió ser uno de los programas más queridos y respetados por los espectadores. Algo que no consiguió Aquí hay tomate.

Esta noche cruzamos el Mississippi

Antes que Crónicas marcianas llegara para traspasar muchos límites, Esta noche cruzamos el Mississippi marcó un antes y un después en los late night en España. Un formato de entrevistas que hizo que muchos espectadores descubrieran la cadena hasta altas horas de la madrugada.

El programa de Ana

Ana fue líder de las tardes.

En una tarde como la actual repleta de los mismos magacines de actualidad e información, hace tres décadas llegó el primer talk show al más puro estilo USA a la televisión. Y lo hizo Telecinco de la mano de Ana García Lozano. Telecinco dio un golpe en la mesa, diferenciándose de series y concurso que copaban todas las cadenas a esas horas.

Al salir de clase

Al salir de clase ha sido una de las mayores canteras de actores y actrices de este país. Una serie diaria que contaba los problemas reales de los jóvenes de los 2000 y que fue todo un fenómeno social. Lejos de los culebrones que emitía La 1 o las series históricas que parece que solo se emiten en la actualidad.

Día a día

No hay que engañarse. En la actualidad, también en la mañana, Mañaneros, Vamos a ver y Espejo público tienen más similitudes que diferencias. Por aquel entonces, Telecinco y María Teresa Campos innovaron con un magacín más amplio que el que emitía Jesús Hermida en La 1, donde incluía series estadounidenses de por medio. Día a día era un gran show matinal donde hablar de todo y con muchas secciones. Algo que ahora se echa de menos donde todo es mesa y colaboradores.

De domingo a domingo

De domingo a domingo era un gran magacín de concursos, entrevistas y shows musicales que acabó cautivando al espectador. Telecinco innovaba una vez más y ayudaba a seguir creando el poso de lo que después sería una cadena con una buena imagen y líder durante años. De domingo a domingo no era como es ahora Fiesta, una continuación de lo visto entre semana.

7 vidas

¿La que se avecina podría haber arrasando en audiencias en la actualidad si no se estrenase antes en Prime Video? Posiblemente. Con esta estrategia empresarial, Telecinco se ha cargado, a efectos de tener un producto potente, un prime time más. Y es que la cadena siempre ha tenido grandes y pioneros éxitos en ficción. 7 vidas o Aída fueron auténticos acontecimientos. ¿Falta apostar por buenas series en abierto?

El informal

Qué duda cabe que la originalidad de El Informal marcó todo un precedente en la imagen de la cadena. Un programa que nació sin grandes pretensiones por donde su originalidad y humor jugaron muy a favor de una cadena que, por aquel entonces, vivía alejada de conflictos y de armar una programación basada en los realities y el corazón más agresivo.

