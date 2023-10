Brian Austin Green, una de las estrellas de 'Sensación de vivir': "No podía hablar y no era capaz de escribir"

Sensación de vivir fue una de las series más emblemáticas de la televisión en la década de los 90. Emitida en una recién nacida Telecinco, tenía todos los ingredientes para triunfar: un reparto lleno de rostros guapos, tramas en los que la comedia y el drama se daban la mano y un estilo vanguardista para la época, distanciándose de las comedias de situación con historias de adolescentes.

La serie fue todo un fenómeno en todo el mundo. Jason Prestley, Shannen Doherty, Luke Perry, Ian Ziering, Tori Spelling, Jennie Garth y Brian Austin Green conquistarían los corazones de espectadores de multitud de países. Precisamente, el drama se ha vuelto a apoderar a uno de ellos siguiendo esa serie de catástrofes que, por desgracia, les ha ido acompañando a los actores de Sensación de vivir tras su final.

Hablamos de Brian Austin Green, el encargado de dar vida a David Silver, el Dj del instituto. El actor de 50 ha desvelado que ha atravesado por un grave problema de salud. "Llevo cuatro años y medio recuperándome de síntomas similares a los de un derrame cerebral sin haber tenido un derrame cerebral, pero es que no podía ni hablar", ha dicho en el pódcast Sex, Likes and Spray Tans de Cheryl Burke, para sorpresa de todos sus seguidores.

[Pepa Jiménez, irreconocible en su vuelta a la televisión: la periodista explica el motivo de su cambio físico]

En un primer momento, los médicos le diagnosticaron vértigo y colitis ulcerosa pero, a medida que iban pasando los meses, su salud iba empeorando hasta el punto de sentirse como una persona de 90 años. "Comencé a tener problemas neurológicos, como vértigos, mareos... Y así he estado durante más de cuatro años". En consecuencia, en todo ese tiempo, ha sufrido un llamativo cambio físico.

Finalmente, Brian Austin Green dio con la tecla gracias a la medicina oriental. "No podía hablar, no sabía leer y no era capaz de escribir. La medicina occidental no no daba con mi problema, así que encontré la solución en un médico especializado en kinesiología y medicina oriental. El diagnóstico: inflamación interna por comer gluten a diario y el estrés añadido", ha revelado.

Sin saberlo, los alimentos que ingería eran totalmente contraproducentes para su organismo. De hecho, se llegó a tirar hasta varios meses en la cama. No obstante, Brian Austin Green recibe el amor de su prometida, la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess, con la que tiene un hijo en común. El intérprete tiene otros cuatro hijos más, uno, fruto de su relación con Vanessa Marcil, y tres de su matrimonio con Meghan Fox.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brian Austin Green (@brianaustingreen)

Sigue los temas que te interesan