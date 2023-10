Un espontáneo corta de forma abrupta una conexión en directo de 'Y ahora, Sonsoles': "Estáis poniendo mentiras"

Los espectadores de Y ahora, Sonsoles presenciaron este lunes un tensísimo momento en directo. Todo ocurrió cuando el programa trataba en el enfrentamiento que mantienen dos familias desde hace años dos familias en el municipio riojano de Navarrete.

Una reportera se desplazó hasta allí para entrevistar a la familia del vecino acusado por acosador, y así poder recoger su versión después de que el pasado viernes una mujer, Begoña, denunciara en el programa que había tenido que mudarse por el acoso y las amenazas que recibían de este hombre, cuyo nombre es Víctor.

Sin embargo, tanto la hermana como la madre del vecino acusado por presunto acoso no sólo negaron los hechos, sino que aseguraron que la historia es completamente diferente. "La historia fue al revés. Su marido fue el que acosó a mi hijo y le pegó hasta dejarle sin dientes", afirmaba la madre de Víctor a la reportera Miriam Gimeno en una entrevista grabada.

[Miguel Lago se burla del "ataque hiperviolento" a Óscar Puente en el AVE en un monólogo viral]

En directo, el programa de Sonsoles charló con la hermana del hombre señalado como acosador. Pero, a los pocos minutos de empezar la conexión, un motorista la interrumpió abruptamente. "He venido desde casa porque es mentira", gritó exaltado mientras la presentadora se preguntaba desde el plató por lo que estaba sucediendo: "Pero, ¿ese señor quién es?".

"Estáis en directo poniendo mentiras. ¡Mentiras! ¡Eso es lo que estáis haciendo!", continuó soltando el espontáneo que hasta llegó a increpar al equipo del formato señalando con el dedo. Pese a los ruegos de la reportera, el hombre no quiso identificarse. "¿Quién es esta persona?", preguntó la periodista a la entrevistada, que aseguraba, en un primer momento, desconocer su identidad. "Sabéis lo que habéis hecho", recriminó directamente a la hermana de Víctor, mientras su madre, le pedía que diese "la cara".

Un espontáneo interrumpe una entrevista en 'Y ahora, Sonsoles'.

"Las mentiras son tuyas", dijo por último de muy malas formas antes de irse a toda prisa con su motocicleta. A continuación, la hermana explicó que el muchacho "era amigo de mi hermano pequeño al que todos han dejado de hablar por este tema, y ahora yo voy a tener represalias por salir en televisión". "Ahora vienen a por nosotros. Estamos en directo y han venido a por mí. Imaginaos cuando os marchéis", añadió.

Muy nerviosa, la madre del acusado también intervino. "¿Has visto lo que ha pasado? Lo que acaba de pasar ahora va a tener represalias. Más vale que no le pasa nada a mi hijo y a mi hijo pequeño", dijo rompiéndose para acabar dando el nombre del espontáneo. "No puedo más. Estoy al límite". La periodista, además, informó que la hermana había llamado a la Guardia Civil para poner en conocimiento lo que acababa de pasar. "Han matado en vida a mi hijo".

La madre del vecino acusado por acoso, muy nerviosa por las amenazas del espontáneo.

Inmediatamente después, el programa recibió la llamada en directo de Begoña, la mujer que dio su versión el pasado viernes. "Ella sabe perfectamente cómo ha insultado a mi hija menos llamándola en el autobús putita", dijo mientras la hermana del acusado espetaba: "Te estás escondiendo. ¡A mentir a otro lado!".

"Tengo la cabeza muy alta", aseguró la denunciante, que mostró su "decepción" con el programa porque "no quería entrar en este juego de tú y yo". "No, aquí me toca la fibra. No hay juego de ningún tipo. Usted denuncia unos hechos el viernes y nuestra obligación es seguir una historia que, entendemos, tiene ingredientes informativos", alzó la voz Ónega para defender el trabajo del equipo de su programa.

Sigue los temas que te interesan