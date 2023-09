La reacción de Sonsoles Ónega al enfado del abogado de Daniel Sancho tras emitir la recreación del asesinato

El caso de Daniel Sancho ha vuelto a copar los titulares de los medios de comunicación al coincidir con el viaje a Tailandia de su padre, Rodolfo Sancho, junto al abogado Daniel García Montes. A todo se le ha unido la difusión de las imágenes de la recreación del crimen cometido por el español por parte del programa Y ahora, Sonsoles este mismo lunes. En ellas, se ve a Sancho contar a la policía local con todo tipo de detalles cómo sucedieron los hechos.

Este miércoles, el magacín que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 mostró en exclusiva las imágenes en las que Daniel Sancho relata qué hizo con los restos del cuerpo de Edwin Arrieta tras descuartizarlo. El cocinero cuenta a los agentes responsables de la investigación que optó por tirarlos al mar y a un vertedero, pero antes los guardó en una nevera. En la secuencia emitida por el espacio de Atresmedia, se ve cómo el hijo de Rodolfo Sancho, totalmente derrumbado, señala el frigorífico en cuestión.

La difusión de esta exclusiva parece no haber sido del agrado ni del padre de Daniel ni del letrado que se encarga de su defensa. Mientras que Rodolfo optó por no hacer ningún tipo de comentario al respecto, García Montes se mostró visiblemente molesto al asegurar delante de las cámaras que "las ha visto hasta mi tía María del pueblo, las ha visto todo el mundo".

"El abogado critica que estas imágenes se hayan filtrado aunque tiene sospechas de quién ha podido ser. Dice, además, que esto podría tratarse de una revelación de secretos y que el contenido podría ser ilícito, y que lo van a usar para defender a Daniel Sancho", amplió el reportero de Y ahora, Sonsoles.

Inmediatamente, la presentadora tomó la palabra para defenderse: "Entiendo que no se enfada porque, sinceramente, es un material importante para la defensa". "Se enfada sin razón", opinó Antonio Naranjo para añadir a continuación: "No tienen ningún derecho, ni de regañar a nadie, ni a que su abogado se sienta con el derecho de hacer bromas socarronas ni que le moleste la difusión de imágenes que son tan relevantes como las que habéis metido en este programa".

"Me alegro mucho de que la tía María en el pueblo lo haya visto porque eso significa que lo ha visto mucha gente. Creo que le beneficia a su cliente, fíjate lo que te digo", aseguró contundente Sonsoles. que aclaró que "no quiero ver llorar ni a Rodolfo Sancho ni a su madre", en referencia a las palabras que hizo el actor después de visitar a su hijo por primera vez. "Está bien que esta reconstrucción exista porque está plagada de irregularidades, según los que sabéis". "Tiene mucho más valor si cabe tener este documento si luego esto no aparece en los autos y no se ha trasladado a las partes", concluyó el forense Aitor Curiel, forense.

