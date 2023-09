Maxi Iglesias aclara su titular sobre no ganar el Goya por sus ojos azules: “Fue en tono de broma e irónico”

La última semana de septiembre arrancó en El Hormiguero con la visita del actor Maxi Iglesias, quien acudió al espacio de Pablo Motos para promocionar su nueva serie en Prime Video. Se trata de Los artistas. Primeros trazos, creada por la escritora María Dueñas en lo que supone su primer trabajo para la televisión. En ella, un anticuario (Maxi Iglesias) y una experta en arte (Ximena Romo) se alían para vender obras falsas a millonarios.

“Llevamos sin vernos desde 2017”, recordaron Iglesias y Motos al reencontrarse. Y es que en aquel año Maxi fue colaborador del programa, aunque según contó en La Resistencia, “no acabó muy bien” de esta experiencia en televisión.

Al poco de empezar la charla, Pablo Motos sacó uno de los temas que más se han comentado de Maxi Iglesias: la entrevista que dio y cuyo titular decía “que si no tuvieras los ojos azules ya habrías ganado un Goya: ¿De dónde viene esa frase?”, le preguntó el presentador. El invitado reconocía que si él lee ese titular pensaría que “hay que ser estúpido para decir eso”, y que realmente dijo eso, “pero pertenece a toda una entrevista”.

[Juan del Val confiesa que 'El Hormiguero' le está quitando el sueño: "Estoy acojonado, realmente sí"]

Así, Maxi pudo contar cómo en la charla con el periodista le preguntaron si su físico le había limitado profesionalmente. “Contesté que estaba muy agradecido porque me ha permitido trabajar hasta el día de hoy y no me puedo quejar”, explicaba el que fuese Cabano en Física o química. Entonces le preguntaron si había tenido inconvenientes por su físico, y reconoció que “me habían dicho que no en algunos castings porque era demasiado guapo”.

“También que tenía los ojos azules. Ellos me dijeron que podría decirse que no tengo un Goya por mi físico, y yo les contesté que no lo había ganado por mis ojos azules en tono de broma e irónico”, recordaba el actor, que lamentó que en los titulares no se pueda añadir si lo que se dice es con ironía o cualquier otra clase de emoción.

.@Maxi_Iglesias nos cuenta la historia detrás de su polémico titular sobre sus ojos azules #MaxiIglesiasEH pic.twitter.com/3Ut4kz2Txf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 25, 2023

A pesar de todo, Maxi aseguró que “yo no trabajo para tener un Goya”, porque ganar un premio así requiere pasar muchos filtros y pruebas. “Me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ninguna película con la que pudiera haberme llevado ningún Goya”, aseguraba, haciendo hincapié en que él principalmente hace comedia romántica y “no conozco a nadie que se haya llevado ese premio” por ese género, “al menos en los últimos años. Obviamente, no tengo un Goya por los ojos azules, sino por muchas cosas”. “Pero retomando un poco el contexto de esa entrevista, sí que es cierto que por mi físico me han dicho que no muchas veces y ni siquiera he optado a un casting, que a lo mejor esa película acaba en los Goya y que a lo mejor se le da un premio”, finalizaba.

Sigue los temas que te interesan