Así ha cambiado Judit Iglesias en su reaparición 16 años después de ganar ‘Gran Hermano 9’ en 'Así es la vida'

La octava edición de Gran Hermano VIP está permitiendo que el público se reencuentre con antiguos concursantes, tanto de la edición con famosos como de la versión con anónimos. Este jueves 21 de septiembre, Así es la vida comenzó el programa trayendo al plató a la ganadora de la novena edición de Gran Hermano, Judit Iglesias. La coruñesa hizo historia al ser el primer concursante reserva en ganar el reality. 16 años después, reaparece completamente cambiada.

Su edición fue histórica, dado que tanto el puesto de ganador se debatió entre ella y las gemelas Conchi y Pamela. Por primera vez en la historia del reality, la victoria se debatía entre el primer concursante doble (dado que las gemelas sevillanas compartían posición de participante) y el primero de reserva, la coruñesa, quien entró en la casa con 31 años.

Judit entró para sustituir a Maite, quien abandonó el reality en la segunda gala (la primera de nominaciones). La coruñesa entró en la siguiente gala, permaneciendo en la casa durante 98 días. Con su victoria, la socióloga mostró que era posible ganar el reality y llevarse los 300.000 euros, aunque no se haya entrado desde el inicio.

Dado que han pasado 16 años desde su paso por el programa, el magacín aprovechó para jugar con los espectadores para que adivinen de quién se trataba. Finalmente, se desvelaba y Judit se levantaba desde las gradas del público, provocando una gran sorpresa, dado que lucía completamente irreconocible desde su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Y es que, cuando ganó GH 9, Judit era conocida como la 'concursante gótica', por sus looks, dado que lucía completamente de negro, tanto su vestimenta como su cabello y maquillaje. A pesar de ese aspecto, la coruñesa conquistó al público por su carácter amable y cordial. Eso sí, su aspecto en la actualidad es muy diferente. La gallega lucía un cabello completamente rubio (casi platino) y se ha presentado en el magacín de Cuarzo con un vestido color burdeos.

Judit Iglesias con Sandra Barneda y César Muñoz en 'Así es la vida'.

Por supuesto, Barneda le preguntó por ese cambio de aspecto, destacando especialmente el cabello. "Cada vez tengo más canas, por lo que tengo que ponerme el pelo más claro", dijo la ganadora de GH 9 con humor. Tras ello, se recordó su paso por la casa y cómo fue se enfrentó a la fama tras ser la ganadora de la novena edición.

"Me reconocían en cualquier parte durante algo más de un año. Yo pensé que se olvidarían de mí más rápidamente, pero me abrumaban bastante. Tengo que decir que la gente era encantadora, me decían muchas cosas buenas, pero aún así me sentía abrumada porque no sabía qué contestar, cómo responderles ante tanto cariño", respondió, demostrando así que, aunque los años han pasado, mantiene ese carácter amable y afable que le dio la victoria en 2007.

"Volvería a 'Gran Hermano'"

Una experiencia que no sólo le marcó, sino que estaría dispuesta a repetir, estando dispuesta a entrar en otra edición VIP de Gran Hermano. A la pregunta sobre cuál es su concursante favorito de esta octava edición, la coruñesa apostó por la diversidad, al declarase fan de Albert Infante, quien concursó en Got Talent España. "Voy con Albert, sin lugar a dudas es mi ganador. No quiero pensar en quiénes pueden ganar, en los tres finalistas, porque sólo lo veo a él. ¡Lo tengo clarísimo!", dijo

Su irrupción en el programa fue breve, dado que el magacín tuvo que pasar a otros asuntos de actualidad rápidamente. A pesar4 de no comentar a qué se dedica la socióloga en el presente, se sabe que es sexóloga, escritora, guionista, presentadora, DJ y VJ -discjockey y videojockey. De hecho, su vida laboral está enfocada en la educación y salud sexual, al contar con su propio canal de YouTube, Sexploradores, un programa en el que se abarca asesoramiento sexológico, consultas, terapias online, talleres, charlas, grupos de encuentros, cursos de seducción de convivencia, etc.

