Vicky Luengo revela cómo 'La Resistencia' ha influido a la hora de dar vida a Antonia Scott en 'Reina Roja'

Vicky Luengo está de plena gira con Prima facie, obra de Suzie Miller que ha sido adaptada por Juan Carlos Fisher y Rómulo Assereto y que, tras triunfar en los Teatros del Canal de Madrid, podrá verse en varias ciudades de la geografía española antes de regresar a la capital, que será entre el 20 de diciembre y el 7 de enero de 2024, volviendo de nuevo a los Teatros del Canal. Por ello, acudió a La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar Plus+.

Pero la actriz, nominada al Goya por Suro, no sólo fue a promocionar esta obra, por la que ya ha recibido muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada; sino que también habló de otro proyecto más a largo plazo, Reina Roja. La esperada adaptación del best-seller de Juan Gómez-Jurado llegará a Amazon Prime Video el 29 de febrero de 2024. Por supuesto, Broncano aprovechó para preguntarle también sobre este proyecto.

La actriz de Antidisturbios y Chavalas le lanzó una exclusiva: que su paso por La Resistencia había influido a la hora de crear el perfil de Antonia Scott en su adaptación a serie de televisión. Todo surgió cuando, al comenzar la entrevista, el presentador coruñés (criado en Orcera, tras haber vivido en Rianjo) le pidió que hiciese el salto para grabar su marca, como otros invitados habían hecho previamente.

Luengo dijo que sí, aunque tuvo que quitarse las botas para ello, lo que le hizo recordar una anterior visita al programa, en el que también terminó descalza. “La primera vez que vine enseñé mis pies y me dieron por saco con que tenía los pies feos durante dos años. Los voy a volver a enseñar ahora y va a durar dos años más”, dijo en tono cómplice con Broncano.

Ahora bien, esa acción parece ser que inspiró a Koldo Serra, director de Reina Roja, quien decidió que Antonia Scott también iba a aparecer descalza en la serie. “Grabando Reina Roja, el personaje va descalzo mucho rato y tenía que andar por Lavapiés descalza. Yo veía que la cámara todo el rato enfocaba mis pies y ¿sabes por qué? Porque Koldo Serra, el director, me dijo que desde que me vio en La Resistencia quería que se me vieran los pies”, compartió la actriz.

Una confesión que le gustó a Broncano, quien hizo un guiño. “Sois parte de Reina Roja”, recalcó la actriz, logrando el aplauso del público. Por otro lado, Prime Video ya está comenzando a promocionar el estreno de la adaptación televisiva el éxito literario de Gómez-Jurado. El pasado 12 de septiembre, la plataforma lanzó un primer teaser en el que se ve a Antonia rodeada de un montón de píldoras rojas mientras intenta respirar, para después ser arrastrada al interior de las píldoras. Promo breve, pero que ya ha causado gran expectación.

