Polvillo, el concursante que citó a Rosa Benito y su "¡te arrastro!", nuevo eliminado de 'El Conquistador'

La emisión de El Conquistador este pasado lunes 18 de septiembre se ha asemejado más a los realities a los que el público está acostumbrado a ver que al programa de supervivencia que se suele ver en la autonómica ETB. La eliminación de Polvillo, uno de los participantes más polémicos, ha mostrado que este formato, como le pasó a MasterChef en su momento, también tener momentos de salseo. Uno de ellos estuvo relacionado con Jaime Polvillo, el concursante que, en su vídeo de presentación, citó a Rosa Benito y su mítico "¡te arrastro!"

La tercera entrega del programa presentado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva envió a los tres equipos a una prueba de laberinto en el barro. Tanto los Yocahu, como los Corocote y las Atabey tuvieron que realizar el recorrido entrelazándose y arrastrándose por el fango. Una prueba en la que cada concursante sacó su lado más sucio, dado que hubo patadas, agarrones y golpes que provocaron que Iantzi tuviera que lanzar varias advertencias. También hubo toque de atención por levantar la espalda, algo que no podía realizarse.

El equipo ganador fue el verde, el de las Atabey, que ha sido el que más componentes ha perdido en estas tres entregas. Fue justo la capitana del grupo, Joana Pastrana, la que denunció públicamente la falta de juego limpio del sevillano. “Me ha dado una patada en el cuello y le he dicho que no se pase. No me gustan su mala educación, sus trampas y sus malas formas”, expresó, provocando que el equipo rojo, el de los Yocahu, la apoyase.

Polvillo quiso marcharse, pero los presentadores le dijeron que no podía dejar la conversación. Cuando volvió, el sevillano acusó a la boxeadora de haberle llamado “maricón”. Una grave acusación de la que tuvo que retractarse cuando, al día siguiente, le recordaron que todo estaba grabado. “Algo escuché yo pero no sé lo que me dijo exactamente”, razonó.

Tema patada de Polvillo. ¿Sin querer o queriendo? Os leemos y lo tendremos en cuenta para el gran debate del miércoles.#ElConquistador3 @rtve pic.twitter.com/7zb2riYQgu — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 18, 2023

Como equipo ganador, las Atabey podían ejercer el derecho de la nominación directa. El grupo verde, dado que en la semana anterior perdieron a dos concursantes que iban en tándem, eligieron a los tiktokers del equipo azul, Finito y Keroseno, para ser los primeros nominados. Fue justo después cuando se vivió otro momento más propio de los realities que de un programa de supervivencia.

En la asamblea de los Corocote, uno de los nominados, Keroseno, insinuó una estrategia de seducción por parte de Naiara con Euxebi. Ambos negaron ese tipo de intenciones. De hecho, las meras insinuaciones, molestaron enormemente al capitán. “Al hablar, ¿sois conscientes del daño que hacéis? Esto es un programa de supervivencia, no es un programa del ¡Hola! ni cosas de esas, ¡joder!”, dijo Patxi Salinas.

“¿Pero no tengo derecho a hablar? ¿Se compite delante de cámaras también, no?”, respondió el de Ronda. “Esta persona [refiriéndose a Euxebi] puede tener su novia o su novia. Son cosas íntimas”, recalcó el capitán. Por otro lado, en la asamblea, también salió nominado Polvillo, quien fue criticado por su actitud por parte del resto de sus compañeros de equipo.

Con nominación de por medio, tocaba otro desafío, en el que Finito y Keroseno, el Carni y Montoya (de los Yocahu) y Polvillo y Naiara debían escalar una cuerda que estaba colgada de un árbol, donde debían coger banderines y bajarlos desde allí. Nai, que fue elegida para salvarse, tuvo que ayudar a Polvillo. Esto desistió rápidamente, abandonando así la aventura. “Que me perdone toda España pero no puedo. Abandono el desafío”, dijo justificándose.

En su marcha, Iantzi fue especialmente crítico con su actitud y por haber abandonado el programa. El presentador mostró su decepción de que el sevillano ni siquiera haya aprendido una técnica habitual en las pruebas de concursos en general, que es el subir una cuerda. “Ese 'no puedo' y ese abandono tan claro, hace que seas tú el eliminado”, le comunicó Raquel Sánchez Silva. Los Corocote se quedan así sin su segundo miembro, tras la expulsión de Pepa Sanz en el primer programa.

