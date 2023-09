Una de las exconcursantes de 'El Conquistador' carga duramente contra de su equipo: "No tenía ni p**a idea"

A pesar de buscar desmarcarse de lo que se espera de un reality de supervivencia y de querer evitar comparaciones con Supervivientes, El Conquistador ha vivido un momento digno de estos formatos gracias a Perla, una de las exconcursantes que tuvo que abandonar el programa por causas médicas. La diseñadora ha cargado duramente contra su equipo, las Atabey, así como contra la capitana, Joana Pastrana.

Aunque su aventura duró apenas siete horas, Perla no ha dudado en opinar sobre su breve experiencia. La marbellí tuvo que abandona el concurso debido a un mal salto desde un trampolín de 15 metros de altura. La diseñadora fue ingresada de urgencias en el hospital, donde el médico le comunicó una de las peores noticias: no podía continuar. La mujer de 41 años rompió a llorar, siendo consolada por Julian Iantzi. “No, por favor. Soy una desgraciada, puta vida, soy una desgraciada. Salgo de mi país y lo sigo siendo. Allá donde voy”, decía entre lágrimas.

La cuenta oficial del programa en X (red social anteriormente conocida como Twitter), así como en la de Instagram, ha compartido un breve vídeo en el que Perla comparte sus impresiones de su aventura. Desde la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con una silla de ruedas y un corsé que protegía justo la parte más perjudicada de su cuerpo, el esternón, la marbellí cargaba duramente tanto contra Pastrana, exboxeadora profesional, como del resto de sus compañeras en Atabey.

“Entonces, entró la capitana, la Pastrana, que no tiene ni puta idea. Te lo digo así de claro, Pastrana. Estaba lesionada. Tú no eres nadie para darme a mí un remo, que no podía ni moverme. Porque no te estaba viendo la cara, pero, si te la llego a ver, te digo: 'eres una sinvergüenza'. Menos mal que no me quedé, porque la hubiéramos tenido gorda. El remo te lo podría haber tirado a la cabeza y no lo hice”, decía Perla al final del vídeo.

Previamente, la diseñadora respondía a la pregunta sobre cómo valoraba su aventura en El Conquistador. “Estoy jodida por la situación, por el hecho de haber estado siete horas. Casi que me duele más eso que todo lo que llevo encima”, decía, para remarcar la zona del esternón que estaba protegida con vendajes y un corsé. “Todos sabemos las explicaciones, no hace falta ser muy listo. Te tiras recto, te coges las piernas y tal”, explicaba.

“Pero, claro, yo soy un palo y... ¿Sabes qué pasa con los palos? Que el aire se los lleva. Me acerqué al trampolín y me tiré. Me tiré recta”, se justificaba por no haber seguido del todo las directrices para saltar. Acto seguido, la marbellí mostraba los moratones que tenía en sus piernas, los cuales estaban en buena parte de la extremidad. “La mala suerte es mi mejor amiga desde que nací”, añadía justo antes de cargar contra Pastrana, a quien ponía en entredicho como líder.

La exparticipante tenía varias ‘perlas’ no sólo contra la capitana, sino también contra el resto de sus compañeras. A la hora de preguntarle cuál es su favorita, la diseñadora respondía que ella misma. “Yo. Yo era la Perla del Caribe. Iba a conquistar el Caribe. Y, si no, me hubiera gustado que hubieran ganado Magda o Mar [ambas abandonaron el concurso voluntariamente en la misma entrega que ella], porque son maravillosas. De las del equipo verde, que pierdan todas. A vuestra casa”, decía con malas formas.

Palabras que no han caído en saco roto. Su rajada contra las Atabey ha sido respondida por Mireia Cabañes, miembro del equipo y que aún está en el concurso. La surfista valenciana se ha apresurado de compartir que lo que está diciendo su antigua compañera no es cierto. "He hablado con ella respecto a este vídeo. Estuvimos Carmen Estéfano y yo 45 minutos de reloj con ella. Pidiendo ayuda, intentando relajarla y dándole la mano. No estaba sola, diga lo que diga. ¡Arriba las Atabey!”, escribía en la misma red social.

