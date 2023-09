El desafortunado comentario de Alessandro Lequio sobre María Teresa Campos: "No es el momento, ni el día"

La muerte de María Teresa Campos ha copado la escaleta de los matinales este martes, 5 de septiembre. En ellos, han intervenido numerosos amigos y compañeros de profesión de la emblemática presentadora para tener unas cariñosas palabras en su recuerdo. Especial cariño han tenido desde El programa del verano, en Telecinco, cadena que la malagueña consideraba su casa en su última etapa profesional.

"Todos estamos sobrecogidos. Era una mujer que formaba parte de nuestra vida, desde que éramos niños. Es alguien que se echa en falta ya", decía Patricia Pardo nada más comenzar el programa. "Una de las grandes comunicadoras de esta casa y de este país. Mujer única, pionera, mujer con carácter, maestra de grandes periodistas y de una forma diferente de hacer televisión".

Sin embargo, el bonito homenaje se ha enturbiado por un desafortunado comentario que ha hecho Alessandro Lequio. Todo se ha producido cuando los tertulianos hablaban sobre el nivel tan alto de autoexigencia que tenía María Teresa en cada uno de sus programas. "Como la audiencia saliese tarde por cualquier motivo, se le ocultaba. Ella pensaba que le estaban ocultando un mal dato. Y a lo mejor es que la audiencia había salido tarde", declaraba Antonio Rossi.

"Yo lo comprendo. No es sólo por autoexigencia, es que es la manera de saber si a la gente le gusta tu trabajo y asegurar tu supervivencia en el medio", añadía la presentadora gallega, a lo que el italiano espetaba lo siguiente: "Perdona, una cosa. He escuchado mucho lo de la 'reina de las mañanas'. Aquí, sí ha habido una 'reina de las mañanas', esa ha sido Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años. ¡Basta de tonterías!.

"Alessandro, creo que no es el día", ha reprendido Patricia Pardo, mientras que sus compañeros de la mesa manifestaban su malestar por el comentario. "No hay que quitarle el mérito que ha tenido Teresa", decía Kike Calleja, a lo que Lequio insistía: "Luego llegó una y la destrono". Rossi, por su parte, insistía en que no era una competición. "¿No competía ella con Ana Rosa? ¿Me lo vas a contar tú a mí? ¿Tú a mí?", decía elevando el tono Lequio provocando un incómodo momento en plató.

Por eso, Patricia Pardo ha tenido que intervenir para rebajar la tensión: "Oye, de verdad, no creo que esté reñida una cosa con la otra". "Aquí la única reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana. A mí tanta falsedad, no", repetía Lequio, a lo que la presentadora añadía: "Por favor, son etapas diferentes y nadie le está quitando mérito a nadie. Faltaría más, estando en su programa, pero no es el momento, ni el día. Estamos a otra cosa".

"Vale, no es el día", afirmaba Lequio resignado. Justo después, Rossi recordaba que Ana Rosa Quintana tuvo ayer unas palabras en recuerdo a la que fuera rival en las mañanas. "Es que es un día para darle su sitio. Se acaba de ir. Son bautizos que a mí me parecen ridículos. No se le resta mérito profesional a nadie. En absoluto. Insisto, no es el día para hacer ese comentario, pero no pasa nada, es tu opinión", ha rematado Patricia Pardo.

Queda claro que a Alessandro Lequio no le gustaba nada María Teresa Campos porque decir esto en el día de su fallecimiento... pic.twitter.com/SUjSlqC5Tw — #PorQuéTT (@xqTTs) September 5, 2023

