Telecinco hará un homenaje a Ana García Obregón en 'El musical de tu vida', el nuevo programa de Carlos Sobera

Ana García Obregón será uno de los personajes famosos que serán homenajeados en El musical de tu vida, el nuevo programa para el prime time de Telecinco cuyas grabaciones arrancan esta semana y que estará presentado por Carlos Sobera. Además de la presentadora, Miguel Bosé, Tamara Falcó y Paulina Rubio también serán protagonistas de este formato producido por Globomedia (The Mediapro Studio).

Se trata de un espacio que mezcla el talk show y el género musical al más puro estilo Broadway. En cada entrega, el protagonista famoso repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores.

Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar. En El musical de tu vida los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor en torno a las grandes anécdotas de la vida de los invitados, que serán trasladadas al escenario en formato musical.

El programa tira así de personajes transversales que van en sintonía al objetivo que pretende conseguir la nueva Mediaset España de una televisión blanca y familiar. Ana Obregón, Miguel Bosé, Tamara Falco y Paulina Rubio son famosos que encajan a la perfección de esta filosofía y que, además, prometen mucho juego.

Toda vida merecería un musical. El conjunto de experiencias, emociones, amores y desamores, éxitos y fracasos, alegrías y tristezas de una persona a lo largo de su existencia bien podría convertirse en el libreto de una de estas representaciones artísticas que triunfan en los escenarios de todo el mundo. Y si esa persona es además un famoso con una destacada trayectoria vital y profesional, el interés del gran público y el éxito estaría asegurado. Esta es la premisa de la que parte El musical de tu vida.

'El musical de tu vida'

El musical de tu vida es la adaptación de The Musical of your Life, un formato belga estrenado con gran éxito en este país en 2021 con una primera temporada que alcanzó un 36% de audiencia. El programa prepara actualmente su tercera edición en Bélgica, su primera temporada en Alemania y ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D’Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.

