Massiel, ante la posibilidad de presentarse al Benidorm Fest: "No tengo edad para hacer gilipolleces"

Massiel no tiene pelos en la lengua. Algo que volvió a demostrar hace ahora un mes durante la presentación del Benidorm Fest 2024 donde, sin venir a cuento, decidió aprovechar la presencia de los medios y del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, para pedir una gran coalición entre el PP y el PSOE tras las Elecciones Generales.

"Yo recuerdo que Feijóo dijo que iba a consultar al señor Sánchez nada más ganar, y aquí el partido más votado ha sido el PP. Que vaya y que hable a Sánchez para que se pongan de una puta vez de acuerdo. Eso lo hicieron en Alemania y salió muy bien", dijo la cantante, convirtiéndose instantáneamente en trending topic y portada de medios de comunicación.

Lo que debía de haberse convertido en una celebración de su vuelta al mundo Eurovisión en TVE tras años de 'destierro' y en un bonito homenaje a su victoria en el Festival cincuenta y cinco años atrás, finalmente terminó completamente deslucido por sus palabras.

Consciente de ello, de ahí que cuando se le pregunte si Europa votó bien en el pasado festival donde Blanca Paloma quedó en un puesto 17, o si se deberían 'pactar' más los votos, la tanqueta de Legatinos se muestre rotunda: "No me hables de pactos".

Tampoco de Salomé, la otra ganadora española de Eurovisión con la que mantiene una guerra que dura ya más de medio siglo, cuando se le pregunta si estaría dispuesta a un reencuentro con ella. "Pero, ¿por qué? No nos hemos vuelto a ver. Así que, ¡qué reencuentro! Si nos vemos, pues nos daremos dos besos. Yo ya no canto, yo vengo de madrina".

Es justo la misma respuesta que da cuando se le propone presentarse al Benidorm Fest como ya hiciera sin suerte el año pasado Karina. "Yo ya no tengo edad para hacer gilipolleces. A los 75 años no me voy a presentar a nada. Teniendo la rótula como la tengo, ¿tú crees que yo estoy para irme de tourné? ¿Que os creéis que soy eterna? Que me he jubilado y tengo tres nietos", dice entre risas.

Massiel cargándose el homenaje que le han preparado en el #BenidormFest 😶😶😶 pic.twitter.com/deqobTLmXi — JuanMa Fdez (@juanmafdez) July 26, 2023

Eso sí, jurado sí que le gustaría ser. "Y si un día estoy invitada a una juerga en tu casa, yo te canto", añade la cantante de éxitos como Eres o El Noa-Noa, a quien no le gusta que le llamen "flamante ganadora de Eurovisión" ya que de aquello hace ya más de medio siglo.

Como jurado tiene claro que también hubiera votado a Loreen como ganadora de Eurovisión. "Yo soy fan de Loreen. Todo lo que hace, lo hace como Dios", comenta la madrileña. En cuanto al puesto de Blanca Paloma, Massiel es clara. "No tengo ni puta idea de lo que pasó. Son casualidades de la vida, un día te toca; otro, no. No se puede saber. Hay veces que te gusta mucho un cantante y la canción no llega".

A ella, por ejemplo, no le llegó SloMo, el tema con el que Chanel fue tercera en 2022. "Chanel baila muy bien. Pero yo no me acuerdo de cómo era esa canción. Me acuerdo de cómo bailaba Chanel". La madrileña es más del Eres tú, de Mocedades, "que les representaba mi padre", de Pastora Soler, "que canta divinamente", o de Edurne.

Echando la vista atrás, la cantante reconoce que no supo aprovechar su victoria en Londrés. Por eso aconseja a todos aquellos que se presenten al Benidorm Fest que sepan que "es un trampolín de lanzamiento. Te ven en España y luego en todas las televisiones de Europa. Hay que tener una buena canción y tratar de no parecerse nunca a nadie".

Massiel, madrina del #BenidormFest2024, rememora su victoria en el certamen europeo y brinda un valioso consejo a los futuros concursantes del Benidorm Fest.https://t.co/FP7FBGAHpa pic.twitter.com/acm2jvgKjI — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) August 10, 2023

