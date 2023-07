Massiel pide una gran coalición entre PP y PSOE en la presentación del Benidorm Fest: "Pónganse de acuerdo"

La política ha irrumpido en la rueda de prensa de la presentación del Benidorm Fest 2024. Tras un inicio institucional, en el que han hablado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE; Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana; entró en el escenario Massiel, primera ganadora por España en el Festival de Eurovisión en 1968. Lo que parecía un momento meramente musical se convirtió en un alegato a favor de una gran coalición entre el PP y el PSOE tras las Elecciones Generales.

Tras mostrarse un vídeo de la victoria de Massiel en Londres en 1968, la cantante madrileña habló sobre cómo fue elegida para representar a España. La artista, quien se encontraba de gira por México, tuvo que hacer un cambio de planes radical para poder regresar a Madrid y prepararse para relevar a Joan Manuel Serrat, quien se retiró de la candidatura después de que TVE no le permitiese grabar La, la, la en catalán.

"Yo pensaba que iba a ir Serrat, estuve a punto de irme a Londres. Nadie quiso decirme qué había pasado. Si la canción era buena para Serrat, era buena para mí. Me sorprendió que fuese tan pop, asociaba a Serrat más a la canción de cantautor. Estaba recién llegada de Guadalajara, Jalisco", narraba la cantante a Eizaguirre, revelando que la llamada se la hizo el mismo director de RTVE en ese momento, Enrique de las Casas.

"Vine muy rápido, me tuvieron que hacer un pasaporte rápido, me tuve que aprender la canción igual de rápido. Había poco tiempo y, además, todo el mundo pensaba que iba a ir Serrat", seguía detallando, recordando que la letra le pareció "fácil" y que tuvo que buscar rápidamente que le diseñaran el traje.

Fue tras comentar esas anécdotas sobre su repentino viaje a Londres cuando Eizaguirre le pidió que le diese consejos a la nueva generación y a los aspirantes que se presenten a la tercera edición del Benidorm Fest para representar a España el año que viene. En ese momento, Massiel aprovechó para hacer el alegato político, aprovechando que estaban presentes el presidente de la Comunidad Valenciana y el alcalde de Benidorm, ambos del Partido Popular (PP).

Massiel en la rueda de prensa en el Benidorm Fest 2024.

"Hay que tener los deberes hechos, para todo eso. Hay que haber estudiado mucho. Ahora he visto el Eurojunior, que me dicen que no han tomado clases y no veas cómo cantan. Es una maravilla. Creo que hay que hacer buenos pactos, presidente", decía mirando a Mazón.

Massiel ha proseguido con su alegato. "Feijóo dijo que iba a consultar al señor Sánchez, que vaya y que le hable a Sánchez para que se pongan de una puta vez de acuerdo", dijo, provocando risas y aplausos entre el público. "Bueno, luego esto lo podéis cortas", añadía en tono conciliador a Eizaguirre, quien le recordó que estaban "en directo" y que lo está "viendo toda España".

Eizaguirre quiso continuar hablando sobre la importancia del Benidorm Fest e invitó a subir al escenario a Blanca Paloma, quien quiso hablar de la influencia del certamen y lo importante que está resultando para la industria musical española. Massiel quiso volver a recordar la importancia de un pacto de gran coalición entre el PP y el PSOE.

"Trabajo, trabajo y más trabajo. Toca negociar, negociar y negociar. ¿No queremos ser la cuna del turismo y la cultura? Pues negocien", señaló, para justo después retomar el tema central de la rueda de prensa. "Hay que cantar a las ganas de vivir", remarcaba Blanca Paloma, quien justo después tuvo la ocasión de cantar su Eaea.

