El injusto adiós a 'Ya es mediodía' pese a sus correctas audiencias y resucitar una franja maldita

Septiembre. Fecha de inicio del curso escolar. Fecha también que supondrá un gran cambio para Mediaset España y, en concreto, para Telecinco, que ya ultima su nueva parrilla de contenidos de cara a la nueva temporada. La cadena de Fuencarral, que ya ha dado un giro a sus contenidos aunque sin demasiada suerte en los últimos meses, renovará sus mañanas con el adiós de dos marcas consolidadas: El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía.

El primero, con su versión veraniega, se despedirá definitivamente de la televisión al final del verano. El grupo tiene un nuevo propósito con su presentadora, Ana Rosa Quintana. La periodista se pondrá al frente de las tardes de la cadena con TardeAR, un espacio que combinará actualidad y prensa social.

Sin embargo, la nueva cúpula directiva ha querido ir más allá y, además de retirar el programa de las mañanas, hará lo mismo con el del access sobremesa, Ya es mediodía, un espacio que durante muchos años ha levantado la que fuera una franja maldita para Telecinco.

[Telecinco desvela los nombres de los nuevos programas de Ana Terradillos y Joaquín Prat]

Las mañanas de la cadena, por tanto, estarán dominadas por La mirada crítica, con Ana Terradillos al frente, en horario de 9:00 a 11:00 horas, y seguidamente llegará Joaquín Prat, con Vamos a ver, de 11 a 15:00 horas.

El espacio que se estrenara en el año 2018 ha conseguido aportar estabilidad a la cadena en una franja históricamente convulsa para ella. El formato que se emite de lunes a viernes, de 13:30 h a 15 horas, se despedirá para siempre de la audiencia con el fin de la época estival.

Desde su estreno y hasta el pasado año ha sido la periodista Sonsoles Ónega quien ha estado al frente del espacio. La madrileña consiguió darle forma a la franja previa a los informativos con un contenido de actualidad política, social, cultural y económico. Especialmente significativo para la audiencia es su sección Ya es mediodía Fresh, una sección mucho más ágil dedicada a las noticias del corazón.

Con el fichaje de la periodista por Atresmedia, el espacio quedó al mando de Joaquín Prat, y con las sustituciones veraniegas de Verónica Dulanto y Beatriz Archidona. Sonsoles Ónega presentaría su último Ya es mediodía el 11 de julio de 2022, aterrizando en las tardes de Antena 3 con Y ahora, Sonsoles.

Estabilidad pese a la bajada de audiencias

Ya es mediodía, que ya tiene los días contados, ha aportado estabilidad a esta franja de la cadena. No ha sido un camino fácil para el grupo de comunicación encontrar el espacio adecuado. Pese a que en los últimos meses la audiencia ha descendido, el programa había logrado su sitio en dicha franja.

Con un estreno débil -y es que su primera temporada con 54 programas obtuvo una cuota de pantalla del 8,9% y una media de espectadores de 675.000-, el espacio fue creciendo y asentando las bases de los mediodías en la cadena.

Su segunda temporada, con un total de 251 programas, ya obtuvo una media de 1.035.000 espectadores y una cuota del 11,9%. Desde ahí fue al alza hasta alcanzar su máximo en la temporada quinta, donde consiguió un 15,3% de share y una media de 1.187.000 espectadores.

Sin embargo, los últimos meses parecen haber frenado este empuje ya que se enfrenta a la todopoderosa La ruleta de la suerte en Antena 3. El concurso que presenta Jorge Fernández es el programa más visto del día en ocasiones y sus números hablan por sí solos. En lo que llevamos de año, el concurso ha obtenido una media de 1.644.000 espectadores y una cuota de 20,9%.

Una franja con idas y venidas

El equipo de De buena ley

Vamos a ver lo tendrá complicado... o no. Y es que, parece que a Telecinco se le atraganta esta franja horaria. Pese al descenso de audiencias de Ya es mediodía -que hace escasos días llegó incluso a superar por poco el 10% de share-, la cadena había logrado asentar dicho horario. Y es que muchos han sido los programas que han pasado por la cadena en busca de lograr el triunfo antes del programa, pero ninguno se consolidó como lo hizo Ya es mediodía.

De buena ley

Sería el año 2009 cuando Mediaset estrenara este programa de conflictos y juicios de la mano de Sandra Barneda, ayudada por Pedro Prieto y Jesús Damián Sánchez. En emisión de lunes a viernes, en horario de 14:30 a 15 horas, no llegó a registrar buenos datos de audiencia por lo que la cadena lo retiraría finalmente en el año 2014 superando por poco el 10% de share pese a algunos meses de puntuales subidas.

Cámbiame

Este espacio de telerrealidad fue estrenado en el año 2015 tratando de buscar el éxito nuevamente en este horario. Cámbiame arrancaría con la presentación de Marta Torné, que sería sustituida en la segunda temporada por Carlota Corredera.

Durante sus dos primeras temporadas las audiencias del programa rondaron el 12,7% de cuota de pantalla y una media de 1.364.000 espectadores, alcanzando su dato más alto en 2016 con una media de 1.725.000 espectadores y un 14,8% de cuota. Sin embargo, pese a estos números, Cámbiame se fue desvaneciendo a partir de su cuarta temporada, cuando su cuota bajó hasta el 10% y la media de espectadores apenas superaba los 900.000.

Mujeres y hombres y viceversa

El programa de citas llegaría a Telecinco en el año 2008, permaneciendo en antena hasta el 2018, año en el cual pasaría a Cuatro hasta su retirada en el 2021. Emitido de lunes a viernes, de 12:50 a 13:55 horas, en sus primeras temporadas fue conducido por la periodista Emma García, que sería posteriormente sustituida por Toñi Moreno, Nagore Robles y finalmente por Jesús Vázquez.

Aunque arrancó con unas prometedoras audiencias, obteniendo en su estreno un 18,4% de cuota, tras dos temporadas su caída fue notoria, con una media de 178.000 espectadores y una cuota de audiencia del 3,2%. Después de idas y venidas con cambios de presentadores y hasta de cadena, finalmente, el programa fue retirado.

Parece que no está siendo un verano fácil para Mediaset y Telecinco, que no terminan de dar con la tecla de la audiencia con programas y series que no despiertan el suficiente interés en cuestión de audiencias. Espacios como Así es la vida, La vida sin filtro, Me resbala, Allá tú… o series como La traición y Mía es la venganza no han obtenido los datos esperados. Lo que podría hacer caer a la cadena en el tercer puesto en ranking mensual de audiencias.

Estará por ver si el cambio de Ya es mediodía por Vamos a ver, que empezará a las 11:00 horas y tendrá como nuevo rival a Mañaneros, el nuevo magacín matinal de La 1 presentado por Jaime Cantizano, convencerá de nuevo o Telecinco terminará de desmontar su day time.

