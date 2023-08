Los cambios que necesita 'Y ahora, Sonsoles' ante el regreso de Ana Rosa Quintana a las tardes

Se avecina nuevo choque de reinas de cara a la nueva temporada televisiva. La que ha sido la reina de las mañanas durante 19 años, Ana Rosa Quintana, se muda a las tardes dispuesta a robarle la corona de esta franja a la que es su líder, Sonsoles Ónega. Precisamente ambas fueron compañeras de productora, Unicorn Content y de cadena, Telecinco, cuando Onega conducía en el access sobremesa Ya es mediodía.

Desde bien entrado septiembre, Quintana y Ónega se las verán cara a cara, aunque lo harán en circunstancias bien distintas. Por un lado, es el regreso de Ana Rosa a la franja vespertina dos décadas después de cerrar su etapa en Antena 3 con Sabor a ti. También vuelve a unas tardes que ya no son lo que eran, con una audiencia más fragmentada que nunca. Incluso más que la de prime time.

También Ana Rosa Quintana regresa a las tardes con una cadena en la UCI, donde el final de Sálvame le ha restado fuerza a Telecinco, que en julio ha marcado un pobre 9,3% de cuota. Y también con el misterio de cómo funcionará su nuevo programa, TardeAR y si cerrar el ciclo de El programa de Ana Rosa y, sustituir este balón seguro por La mirada crítica y Vamos a ver, le funciona a la cadena. O, de lo contrario, Telecinco ahonda más en su pronunciada crisis de audiencia.

Por su parte, Sonsoles Ónega sigue como líder de la tarde. Y lo fue incluso ganándole la partida en coincidencia a la última etapa de Sálvame. Sin embargo, Y ahora, Sonsoles ha mermado su audiencia desde que ampliara su duración a dos horas. Pasando de superar el 13% de share con facilidad a luchar por superar el 11% cada tarde. Aunque, eso sí, reivindicando -con permiso de Pasapalabra- su trono como reina de las tardes y tras un verano donde no le está siendo nada difícil superar a Sandra Barneda y su Así es la vida.

Tras 19 temporadas de gran éxito de audiencia, con una media global cercana al 20% de share, Telecinco tiene todas las esperanzas puestas en el infoshow de Ana Rosa Quintana. De momento poco se sabe de él, solo que durará dos horas, que se emitirá en directo desde el que fuera el plató de Sálvame y que contará con potentes colaboradores, como el recién fichado Manu Marlasca para sucesos.

Y ahora, Sonsoles vivirá una nueva prueba de fuego. Y ya ha habido varias. Superó una, la de incluir pausas publicitarias, y también la de doblar su duración. Ahora, la tercera, será tener a Ana Rosa Quintana enfrente. Una periodista de enorme trayectoria que ha demostrado, a lo largo de casi tres décadas de programas en directo, contar con un público fiel que la sigue allá donde vaya, cambio de cadena en su día inclusive.

Las tardes no son terreno por explorar para Ana Rosa

Los cambios necesarios de 'Y ahora, Sonsoles'

Lo que no cabe duda es que Y ahora, Sonsoles no debe quedarse rezagada a la hora de defenderse de un posible envite de Ana Rosa, sino también de aprovechar e incrementar su audiencia. La cancelación de Sálvame no ha supuesto una subida de espectadores del programa de las tardes de Antena 3, que ha visto como varios programas en diferentes autonómicas han conseguido superarle. Éste debería ser un punto importante que analizar y donde actuar. ¿Por qué Sonsoles Onega no ha podido heredar la audiencia que ha liberado Sálvame?

Cabe recordar que el programa de María Patiño y Terelu Campos se movía en su última etapa en cuotas de entre el 12% y el 13% de share. Así es la vida apenas consigue un 8% de cuota. Demasiados puntos que, en realidad, no ha ganado del todo Sonsoles.

Fichajes de renombre. Está bien que Y ahora, Sonsoles cuente con un muy variado plantel de colaboradores, pero quizás el público necesita caras mucho más conocidas y familiares. Está bien contar con teólogos, filósofos y psicólogos, por ejemplo, pero contar con nombres más conocidos debería ser una exigencia en la nueva temporada.

Un plató que se queda pequeño. Y ahora, Sonsoles dura cada vez más y tiene más colaboradores. Sin embargo, desde casa, el plató del programa se antoja pequeño. No se tiene la sensación de estar delante de un gran magacín como los platós que tienen El programa de Ana Rosa o el que tenía Sabor a ti. La escenografía es un punto visual muy importante cara a conquistar al espectador.

¿Demasiada actualidad? A las 18 horas de la tarde, parece que todo está ya contado y el programa de Sonsoles trata temas que incluso ya han salido en informativos. Optar por contenidos diferentes y, ser más magacín y menos Espejo Público, podría dotarle de un ritmo más rápido y atractivo.

Concursos. Premiar al espectador desde su casa o incluir un reto o un concurso que genere expectación programa tras programa, como la tarjeta de El Hormiguero o las batallas de Pasapalabra, qué duda cabe que ayudarían al programa a ganar espectadores deseosos de ver qué ocurre cada tarde.

¿Pescar en Sálvame? No se trata de parecerse al programa de La fábrica de la tele, pero quizás una buena arma para luchar contra el desembarco de Ana Rosa en las tardes, podría ser incluir nombres conocidos por los espectadores como Gema López, Chelo García Cortés o Antonio Montero. Periodistas reconocidos y apreciados entre la audiencia que podrían fidelizar a parte de una audiencia que aún se siente huérfana de Sálvame.

En septiembre, la televisión vivirá un nuevo duelo de reinas. Habrá que ver quién juega mejor sus cartas para hacerse con la corona de las tardes.

