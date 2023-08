Manuela Carmena revela en laSexta cuál sería el trabajo por el que se sentiría "tentada": "Nadie lo ha hecho"

laSexta ha emitido este pasado miércoles 16 de agosto una nueva entrega de Usted está aquí, el programa con el que El Gran Wyoming y David Trueba recorren teatros, museos y auditorios para ofrecer su particular visión sobre diferentes temas. En este episodio, tocó hablar de la Política y el presentador y humorista se entrevistó con una de las expolíticas más veteranas, Manuela Carmena. El cómico no dudó en preguntarle si le habían propuesto entrar en una 'puerta giratoria'.

La exalcaldesa de Madrid aprovechó para confesar cuál es el trabajo que estaría encantada de hacer. "¿No te han llamado para una puerta giratoria?", le preguntó el humorista, a lo que Carmena negó rotundamente. A pesar de ello, Wyoming insistió. "Si te llamaran, ¿a qué te dedicarías?", le repreguntó. La exedil, entonces, optó por hablarle de lo que disfruta actualmente haciendo y lo que haría que aceptase una propuesta para volver a primera línea... judicial.

"Ya me dedico a lo que me gusta, mi ONG. Eso y los libros que estoy escribiendo", comenzó a responder, para después hablar de esa propuesta que le haría sentirse "tentada". Por supuesto, Carmena se refería a su carrera como juez y es que la magistrada estaría dispuesta a retomar ese aspecto de su vida desde un ámbito novedoso. "Algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer es evaluar las leyes. Decir: ¿Esta ley que hemos hecho para qué ha valido? Se debería hacer, es imprescindible que se haga y nadie lo hace", explicaba.

"¿Qué es necesario para eso?", quiso saber el presentador. "Yo creo que hay que tener un pequeño gabinete de estudio en el que se hagan análisis para determinar si las leyes han valido para lo que se decía que valían, han valido para otras cosas o no han valido para nada. Eso me parece importantísimo", detallaba.

'Usted está aquí'.

Sobre su faceta política, Carmena consideraba que su momento en primera línea ya ha pasado. Cuando Wyoming insistió y le preguntó sobre cuáles serían los requisitos para que volviese a la política, Carmena resaltó que sólo volvería si pudiera quitarse "10 años". "Te veo en perfectas condiciones físicas y mentales. Me gusta mucho más lo que dices que lo que otra gente joven que abomino... No los quiero conocer. Alguno me ha invitado a comer", le insistió el conductor.

Carmena sí que le compartió lo importante que resulta que personas de distintos partidos e ideologías se conociesen. "Cuando conoces a los que piensan de manera diferente a ti, te das cuenta de que hay gente que puede estar mucho más cerca", le explicaba al humorista, el cual se mostró reticente a su planteamiento. "No puedes dejarte exclusivamente influir por el discurso. Tienes que conocer a la gente... Hay que convivir", le recalcaba la exalcaldesa, quien reveló que tenía un amigo en Vox.

