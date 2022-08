El Gran Wyoming se sincera: "Nunca he querido comer con políticos en activo. Te quieren captar"

El Gran Wyoming acudía como invitado al sexto y último episodio de Usted está aquí, el programa de Atresplayer Premium de David Trueba. Entre los temas que han tratado a lo largo de la entrevista, la situación que vive España o la clase política han sido los temas principales.

El presentador de El Intermedio ha confesado que nunca ha tenido muy buena relación con la clase política. "No soy muy querido. Te diría que cero", aseguraba el conductor del programa de laSexta. Quizás por sus continuas bromas y pullas sobre muchas de las actuaciones de los políticos, ha tenido "problemas con todos los Gobiernos".

Además, explica que los políticos han querido mantener una correcta relación con él, concertando comidas o encuentros para conocerse. "Nunca he querido comer con políticos en activo y que tienen mando en plaza porque, claro, ellos van a mostrar su lado humano, y si te descuidas te presentan hasta a los niños y todo", sentenciaba el invitado.

El invitado continuaba insistiendo en esta idea de la humanización de los políticos cuando mantienes estrechas relaciones con ellos. "Claro, desde ese día, tú ya no le vas a tratar igual y eso no es bueno. Tú tienes que estar al margen de esto, pero es que ellos lo saben, y te quieren captar", confesaba.

Según Wyoming, cuando algunos dirigentes veían lo que decía en su programa de televisión, mandaban concertar citas con él, aunque no siempre de su agrado. "Me han ofrecido encuentros con gente que yo no quiero, porque yo no soy periodista, no valgo para eso. No sé poner distancia, no comería con alguien que no me apetece".

Lejos de cortarse en su encuentro en Usted está aquí, el presentador anunciaba uno de los nombres con los que se negó a mantener un contacto más estrecho. "Por ejemplo, Luis Bárcenas, a través de un contacto en común, me comentaron que podía entrevistarle. Eso para un periodista es tremendo, yo no lo soy, y dije: 'Ni de coña, no quiero'". Además, la persona que ayudó a concertar esa cita insistió en varias ocasiones para convencer a Wyoming de aceptar la entrevista, pero el conductor de El Intermedio se mantuvo en su decisión. "Le dije que no quería. Mi agenda de baile la tengo llena".

La próxima temporada de El Intermedio está a la vuelta de la esquina, y desde Atresmedia ya han comenzado con los preparativos de su promoción. "Vuelve El Intermedio, la actualidad, a otro ritmo", se puede escuchar en su vídeo promocional.

