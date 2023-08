Leticia Sabater revela que ha estado al borde de la muerte tras sufrir un accidente: "Casi me caigo a un precipio"

Leticia Sabater ha vuelto a nacer. Al menos así lo ha sentido tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico del que salió ilesa, afortunadamente. La cantante y presentadora estuvo a punto de caer en un desnivel mientras que dirigía a un bolo en La Mata (Torrevieja). Tuvo que ser rescatada por los lugareños, pudiendo realizar el concierto a pesar del percance.

Así informaba de ello Socialité este pasado domingo 13 de agosto. La cantante de La Salchipapa aseguraba haber estado a punto de morir en el accidente. El coche en el que viajaba perdió el control y estuvo a punto de caer en un desnivel de un metro, que le hubiera podido provocar lesiones a la animadora. Así se lo contaba al periodista del formato de La Fábrica de la Tele.

“He estado entre la vida y la muerte. Te lo digo en serio, ¿eh? No estoy exagerando ni un milímetro”, narraba en una entrevista telefónica. " Yo que ya había entrado para aparcar en un sitio, al echar hacia atrás, estaba tan oscuro, que se queda a un milímetro de caerme por un precipicio", le detallaba la exconcursante de Supervivientes al redactor. "Te estoy diciendo ‘milímetro’, que tú sabes que yo no soy nada exagerada", recalcaba.

[El nuevo 'éxito' veraniego de Leticia Sabatar también viene con 'picante': "Barbacoa al Punto G"]

Y es que, a pesar de ser un desnivel de un metro, la caída hubiera sido muy aparatosa y hubiera podido provocar heridas de gravedad en el choque. De ahí, que Sabater sintiese que volvía a nacer. El accidente se produjo tras derrapar el vehículo, el cual se quedó medio colgando en un terreno en el que la caída era de un metro. Los daños hubieran podido ser graves, dando que haberse caído del todo, el automóvil hubiera volcando con sus ocupantes dentro.

'Socialité'.

Los vecinos que acudieron en su auxilio, entre unas 15 o 20 personas, tardaron unos 30 minutos en sacar a la cantante del coche. Media hora llena de angustia para la ganadora de La casa fuerte sintió que estaba entre la vida y la muerte. Sin embargo, la colaboración de los vecinos de la localidad le demostró, además, una solidaridad que, ya pasado el susto, quiso agradecer. El primer gesto fue el de no posponer el concierto y realizarlo. Dado que, afortunadamente, salió ilesa, el bolo pudo hacerse sin más contratiempos.

Es más, la cantante llegó al pueblo en el tractor que ayudó en el rescate. Con una entrada triunfal y digna de una diva, Sabater llegaba al pueblo. La cantante, ya aliviada del accidente, derrochó carisma e hizo honor a la frase 'el show debe continuar'. Justo antes de comenzar su actuación, la cantante dio un caluroso mensaje a los asistentes. "Gracias, vecinos de La Mata, sois increíbles y os amo, esto ni en el Arenal", dijo visiblemente emocionada.

Sigue los temas que te interesan