Los mensajes entre Sancho y la hermana de Edwin tras descuartizarlo: "Se fue a la playa y no lo localizo"

El especial de Código 10 que emitió Cuatro este martes intentó arrojar luz en el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta a manos, presuntamente, de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. El mediático caso disparó los datos de audiencia del formato pilotado por Nacho Abad y David Alemán, llevándolo a su máximo histórico con un 8,4% de share y 514.000 espectadores.

En esta 'guerra' que se ha desatado entre los programas de Atresmedia y Mediaset por las exclusivas del crimen, Código 10 se apuntó el tanto de emitir parte de la conversación que mantuvieron Anan Chuayprabat, el abogado tailandés que ha contratado la familia de Sancho, y el juez que instruye el caso, instantes antes de que se decretara la prisión provisional para el español.

En ella, el abogado asegura que, presuntamente, el español cometió el asesinato al sentirse chantajeado y por miedo a que el colombiano matara a sus seres queridos. "Había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia. Así que tuvo que...", dice. "Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero. Que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El doctor en Colombia es famoso. Por eso, no podía hacer esto en su país, así que vino a hacerlo a otro país", continúa.

En esta conversación también se airea algo que puede ser definitivo para el futuro de Sancho: que el asesinato fue premeditado y que existen diversas evidencias. "Hice un caso de un español también. Era asesinato premeditado y recibió una pena de 13 años, pero en este caso sería más difícil porque la evidencia era clara que fue premeditado", asegura el letrado, a lo que el juez asiente: "Sí, hay evidencias por todos lados".

La teoría del chantaje es con la que el abogado de Daniel Sancho ha elegido para construir su defensa, pues el objetivo es esquivar la pena de muerte. "Le he explicado que hay una forma de no alcanzar la pena capital", se escucha decir a Chuayprabat en la conversación revelada por Código 10. "Tiene que esgrimir una película que vaya diseccionada a salvaguardar la intimidad y derechos de Sancho. No hay otra. Cualquier abogado en su caso haría lo mismo", comentó en plató el expolicía y abogado Carlos Segarra.

Los mensajes entre Sancho y la hermana de Edwin

Código 10 también reveló los mensajes que se intercambiaron el propio Sancho y Darlin Arrieta, la hermana de la víctima, durante la noche en la que fue asesinado. Muy preocupada al ver que Edwin no respondía, Darlin contactó por medio de una red social con el español al verle que salía en una fotografía junto a su hermano en el lugar donde se le había perdido la pista.

Daniel niega saber el paradero de Edwin, tal y como demuestran los mensajes. "No encuentro apoyo en él que me ayude a buscar a mi hermano y es ahí dónde empiezo a sospechar de que hay algo raro y que no está bien", aseguró llorando la que se ha erigido como portavoz de la familia. La conversación íntegra fue así:

- Daniel: Hola Darlin. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él.

- Darlin: Queeeeee.

- Daniel: Estuvimos en la playa de Haad Rin.

- Darlin: Dios mío.

- Daniel: Se fue solo.

- Darlin: ¿Cuándo?

- Daniel: Y no le localizo. Anoche.

- Darlin: ¿Y para dónde?

- Daniel: Le he llamado mil veces.

- Darlin: Dios mío.

- Daniel: No sabía a quién contactar.

- Darlin: Algo le pasó.

- Daniel: No tengo ningún teléfono de nadie.

- Darlin: ¿Pero se fue para dónde?

- Daniel: Noooo. Dios mio.

Darlin negó un posible chantaje sexual de su hermano. "No sabíamos que Daniel Sancho existía. Jamás nos habló de él. Se está inventando de todo porque quiere defenderse. Quiero que se haga justicia. Me he enterado por los medios que su padre es un actor conocido y es algo que me asusta porque él tiene poder y dinero".

Según su relato, Edwin había viajado a Tailandia para comprar un caro aparato para sus cirugías. De hecho, en la habitación del hotel en la que presuntamente Sancho habría acabado con su vida, se encontraron 80.000 euros. De hecho, el círculo más cercano de Edwin también asegura desconocer que existiese una relación sentimental entre ellos, en contraposición de lo que ha dicho Sancho en su declaración.

"Sabíamos que tenía amigos a los que iba a visitar muy continuamente a Madrid. Había hecho varios viajes en el último año, pero no teníamos conocimiento de que tenía alguna relación con él, simplemente amistad con todos los que iba a verse", aseveraron Tania y Chofy, dos amigas del colombiano. "El chantaje sexual no nos cuadra. Edwin siempre fue un hombre transparente, servicial, amable, de valores, de principios y bien educado. Jamás se le vio una conducta diferente a ser un buen caballero. Nunca tuvo una mala conducta con nadie. Los que le conocimos damos garantía de ello".

Desmembramiento en 14 partes

Por otra parte, Código 10 analizó cómo Daniel Sancho habría desmembrado el cadáver de Edwin en 14 partes. Las dos piernas y la pelvis han aparecido en un vertedero, mientras que las manos y la cabeza lo han hecho en el mar. El torso es el único fragmento del cuerpo que falta. Pero, ¿cuál podría ser el motivo de este reparto? El criminólogo Pascasio Hinojosa explicó lo siguiente.

"Existe un término que se llama conciencia forense. Dentro de lo que podemos identificar de una persona, los dos rasgos más significativos son la cabeza y especialmente las manos. Es especialmente llamativo que haya elegido estas dos partes del cuerpo para lanzarlas al mar", aseguró. El experto, además, aseguró que "puede que hubiera una persona que le ayudara a hacer el traslado".

