El grito desesperado de Mar Regueras en ‘Espejo Público’ tras 11 años sin poder vivir de la interpretación

Esta mañana, Espejo Público ha dedicado uno de sus bloques a Mar Regueras, actriz y presentadora que fue muy popular en los años 90 y la década de 2000, pero que lleva en la actualidad 11 años sin poder vivir de su oficio como actriz. “Yo creo que el éxito de lo que sea es poder vivir de tu profesión y yo ahora mismo no puedo vivir de mi profesión, y sin entender muy bien el motivo. No me siento muy bien tratada”, le explicaba la intérprete a un reportero del programa ante uno de los teatros de Madrid.

Mar relata cómo fue a partir de cumplir 40 años cuando el teléfono dejó de sonar, un problema que le sucede a ella y que también “estamos viendo a compañeros” que no trabajan por su edad. Al ser preguntada por qué siente al ver una obra de teatro con las fotos y nombres de los actores, la que fuese nominada al Goya como actriz de reparto por Rencor aseguró que se alegra por ello, pero lamenta no poder estar ella también. “No puedo haber hecho nada tan grave para merecer un castigo o una cárcel de 11 años. Ha sido durísimo, al final una persona creyó en mí y estoy trabajando en una notaría. No es lo mío, no es que esté feliz, pero me siento afortunada porque he aprendido una profesión”, relata, sobre su situación actual.

La desesperación de no encontrar trabajo le ha hecho comprender que haya actores que cayeran en “el alcohol o en el juego”. En su caso, más allá de “perder la casa o el coche”, una de las cosas más duras fue tener que sacar a su hija del colegio en el que estaba. “La vida es una rueda que gira a veces irá para un lado, otras para otro, otras para adelante y otras para atrás. Yo llevo como girando para atrás 11 años”, lamentaba.

[Mar Regueras reconoce que Ramón García se lo hizo pasar "un poco difícil" en el 'Grand Prix']

Tras la entrevista grabada, Mar conectó en directo con el programa a través de videollamada. Y le contó a Lorena García, la presentadora del matinal de Antena 3 durante el verano, que lo que le sucede a ella, el no trabajar a partir de cierta edad, es “una realidad no pasa solo en esa profesión”, pero que sí sucede mucho “en esta del audiovisual”. “Lo que hay que hacer ya es empezar a cambiarlo, porque parece que hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado nada. Solo hay que ver los programas, los últimos, los primeros, o los que vendrán después. Al final siempre son hombres de todas las edades, y sin embargo, las mujeres no son todas de todas las edades”, lamentaba la que fuese conductora de Grand Prix o Música sí. Celebró, sin embargo, que en Antena 3 “Susanna Griso continúa ahí presentando, y eso me llena, como diría el rey, de satisfacción”.

También ha querido añadir que “soy y siempre seré actriz”, y que tiene en preparación una obra de teatro llamada Satisfacción. Sin embargo, “hace 11 años que no vivo de la profesión, que es diferente. He tenido participaciones en series, pero participaciones de dos, tres días, y eso no te permite una estabilidad”.

Al ser preguntada por su hija, que también quiere ser actriz, Mar Regueras se molestó cuando mencionaron al padre, Tony Cantó. “Las mujeres no tenemos identidad propia si no nos asociáis a una pareja de 16 años. Lo lleva en las venas (la interpretación), pero cuando le hacéis una entrevista la padre de mis hijas no le mencionáis a sus ex. Es el momento de cambiar. ¿A su padre le preguntáis? No”, respondía tajante Regueras, que aclaraba que solo quiere que su hija sea “buena persona y actriz, si es lo que le hace feliz. Lo que sí le he pedido a mi hija es que lo haga en otro país”.

Sigue los temas que te interesan