Mediaset retira el mural dedicado a Mila Ximénez y Víctor Sandoval estalla: "Me parece fatAR"

La nueva era de Sálvame ha arrancado este jueves. Y es que un nutrido grupo de colaboradores del ya extinto formato han puesto rumbo a Miami para grabar un nuevo reality de Netflix. De forma paralela, en Mediaset, el plató de Sálvame ha sido completamente desmantelado para dar paso al programa de Ana Rosa Quintana para el nuevo curso, TardeAr. Y en esa reestructuración se ha eliminado algo muy simbólico: el mural que se dedicó a Mila Ximénez.

La veterana colaboradora moría de cáncer en junio de 2021, y en su memoria, el programa bautizó el estudio 1 donde se grababa como plató Mila Ximénez, y se inauguró un gran retrato de la que fuese concursante de Supervivientes y GH VIP. Un mural que ahora ha sido retirado, tal como ha desvelado Víctor Sanvoal a Europa Press.

Antes de tomar el avión para hacer las Américas, Víctor ha dicho que va “a revivir la aventura, yo ya la he vivido. Estoy expectante, se van a sorprender allí”. “No tengo ninguna gana de volver a Miami. Me encontraré con Nacho Polo, no me apetece nada, pero hay que trabajar. Me apetece la aventura con mis compañeros, a la gente le va a encantar”, añadía el comunicador, que confía en el nuevo formato en el que participa junto a Kiko Matamoros, Terelu Campos o María Patiño. “No vamos a echar de menos a nadie porque esto va a ser otro programa”, añadía, al ser preguntado si echaba de menos a Jorge Javier Vázquez.

[La complicada situación de Chiqui (‘GH 8’) cuidando de sus hijas y de sus padres mayores]

“Mila nos hubiera gustado que estuviese con nosotros siempre, no es cuestión de este viaje o no. Mila es Mila. Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de AR, me parece fatAR”, expresaba en recuerdo de su compañera, y confirmando así que el retrato de Ximénez no permanecerá en el lugar que le conocíamos. Al menos, hasta el pasado miércoles sí seguía en el plató, pues Marta López enseñó cómo se desmontaban los decorados en sus redes sociales, y se pudo observar el retrato.

“Pensábamos que ese mural lo respetarían porque ese plató es el plató Mila Ximénez, pero veo que no se ha respetado por lo que vi. Me arrepiento de no haberlo traído. A los que hemos traspasado el plató, me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito que estará mandándole Mila por quitar su nombre al plató”, terminaba diciendo el cantante de Nachopolízate.

Sigue los temas que te interesan