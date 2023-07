Kiko Rivera llama “patético” a Telecinco tras levantarle el veto y asegura que no los quiere “ni en pintura”

Las alarmas por el estado de salud de Kiko Rivera han provocado que las noticias sobre el hijo de Isabel Pantoja regresen a Telecinco. Y es que durante los últimos cinco meses hasta han intentado evitar nombrarle, pues se encontraba en una lista de personajes vetados por parte de la cúpula del grupo audiovisual. De hecho, para referirse a él había que usar frases como “el hermano de Isa Pantoja”, por órdenes de los de arriba.

Al DJ y concursante ocasional de realities no le ha gustado del todo que su nombre vuelva a estar en la palestra. Y así lo ha expresado a través de su Instagram. “Y sin más vuelven a hablar de mí, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patético todo, ¿no creen?”, escribía en esta red social. “Queridos amigos de Telecinco, no les voy a a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea... Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme”, sigue diciendo, y apuntando que “por mí ya saben dónde pueden marcharse”.

Por si esto fuese poco, Kiko Rivera ha lanzado un dardo a quienes “se creen portavoces de su familia”. Podría estar hablando de Isa Pantoja, quien en El programa de Ana Rosa habló sobre la salud del marido de Irene Rosales. “Por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada”, incide en ese sentido Rivera, que insiste en que desde Mediaset sabrán de él por redes sociales porque “la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura”. Incluso, ha escrito que todo lo que cuenta en Instagram no puede recogerse en los medios de comunicación ni usar la imagen que acompaña al escrito el que fuese participante de formatos de Mediaset como Supervivientes, GH VIP, GH DÚO y Ven a cenar conmigo.

En la actualidad, hay otros vetos que se habrían levantado en Mediaset, como Bárbara Rey. Tras su entrevista a Risto Mejide se ordenó que no se hablase más de ella, pero en el polígrafo a José Manuel Parada se volvió a hablar de la artista de variedades. Incluso, Parada la llamó en directo desde Fiesta, algo que a Rey le pareció “muy feo” pues nadie le avisó de que todo lo que estaba explicando estaba llegando a todos los hogares.

Según puntualiza verTele, en la orden del veto a trabajadores habría personajes a los que ya no se podría invitar a plató, otros de los que no podrían emitirse imágenes y un tercer grupo de los que ni siquiera se podría hablar. Una estrategia basada en demandas perdidas anteriormente.

