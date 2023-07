Soraya se moja en 'Así es la vida' sobre la decisión de David Bisbal de eliminar a Chenoa de su documental

Sandra Barneda respira algo más tranquila después de que Así es la vida anotara este lunes un 9,6% de share y 823.000 en las tardes de Telecinco, y la cantante Soraya Arnelas fue una de las protagonistas del programa. La que fuese concursante de Operación Triunfo no tuvo ningún tipo de problema en hablar desde su inminente boda hasta la docuserie que está preparando Movistar Plus+ sobre David Bisbal.

El proyecto sobre el coach de la última edición de La Voz Kids en Antena 3, ha provocado la polémica después de haberse publicado que su protagonista habría pedido a los responsables eliminar su paso por el talent show de TVE, lo que implicaría que la relación sentimental que tuvo con Chenoa se quedara en el olvido.

"Ha borrado todo lo relacionado con OT, Chenoa tampoco quiere que salga. ¿Cómo lo ves tú?", preguntó Barneda a Soraya, que respondió así: "Depende, hay que saber qué tipo de documental están haciendo. Yo, personalmente, si estuvieran haciendo un documental sobre mi vida, me costaría dejar ciertas cosas atrás".

"Hasta para eso hay que tener mano izquierda. Se pueden pasar por encima de las cosas sin estar rescando mucho, pero uno tiene que estar orgulloso de las personas que han pasado por su vida, porque al final somos el resultado de nuestras acciones", añadió.

Barneda matizó entonces que Bisbal "no ha hablado todavía, son cosas que se han filtrado, que está haciendo un documental sobre su trayectoria coincidiendo con sus 20 años de carrera y que, al revisarlo, ha pedido que se borre la parte de OT y la de Chenoa". "Entonces me extraña más. A mí no me parece bien. A mí, no. Yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de Bisbal, no es el mío", dijo Soraya mojándose más aún.

"Chenoa nunca hubiese bloqueado a nadie"

Hay que recordar que la cantante es amiga íntima de Chenoa, de ahí que la presentadora se lanzara a preguntarle por qué hubiera hecho en su caso. "Laura está viviendo un momento muy bonito, profesional y personalmente. Sé que si el caso hubiese sido el contrario, ella no hubiese renegado nunca de nada. La conozco perfectamente. Ella está orgullosa de lo bueno y de lo menos bueno que le ha pasado en la vida. Nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida ni de ese documental".

Por último, Soraya recomendó a Bisbal que "recapacite un poco" al añadir que "creo que es bonito hacer un repaso de las cosas, aunque sea muy por encima. Hay cosas que no vas a poder evitar tratar, pero sí puedes controlar el tratamiento".

