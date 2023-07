La 'metedura de pata' de Sonsoles Ónega al destapar uno de los mayores secretos de la televisión: "¡Ay, perdón!"

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúa copando las escaletas de los programas de crónica social y corazón de la televisión. Después del especial que emitió este sábado, Sonsoles Ónega hizo un repaso de lo que dio de sí el evento del año junto a colaboradores como Pilar Vidal o Eduardo Navarrete. La presentadora también pudo charlar con una de las personas invitadas a la ceremonia celebrada en El Rincón: Damián Mollá, compañero de la marquesa de Griñón en El Hormiguero.

El encargado de poner voz a una de las hormigas del programa que pilota Pablo Motos se hizo viral después de lanzar un desternillante hilo en el que contaba, tirando de humor, lo que había sucedido en el evento, protegido hasta el más mínimo detalle para que no se filtrara nada al exterior y así no poner en peligro la exclusiva pactada.

Sin embargo, en el momento en el que Ónega saludó a Mollá, la presentadora protagonizó una divertida metedura de pata al desvelar uno de los mayores secretos de la televisión. "¿Tú eres Trancas o Barrancas? Eres Barrancas", preguntó para responderse a sí misma. "Hola, sí, es un secreto de estado, pero...", espetó Damián.

[El cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrasa con un 46,5% de share en Antena 3 y laSexta]

Sonsoles reaccionó enseguida: "¡Ay, perdón, lo siento!". "Hay cosas que no se pueden decir en la tele", añadió la hormiga entre risas, a lo que la comunicadora entonó el mea culpa al lamentarse: "Vaya hombre. Pues nada, que me echen a mí. No pasa nada". "No te preocupes que te perdonamos", dijo Damián.

Su desliz provocó que el programa pusiera un rótulo en el que se informaba sobre la verdadera identidad de Damián en El Hormiguero. "La boda de Tamara según Barrancas", podían leer los espectadores. "¡Quitad el rótulo!", se escuchó, a lo que Sonsoles añadió: "Sí, por favor. Quitad, de ahí que este señor es Barrancas".

Bromas aparte, la 'hormiga' dio explicaciones sobre su hilo. "¿Era todo en broma o en serio?", preguntó Ónega. "Como cronista del corazón era mi primera vez. Es posible que alguna de las cosas que dijera no fueran 100% verdad o alguna cosa me hubiera equivocado. Fue una boda espectacular y yo quería compartir con la gente todo lo que quería saber", dijo.

Sonsoles tuvo otro susto durante la conexión, al quedarse descolocada con algo que le habían dicho por el pinganillo. "Espera, perdona. Pensé que había vuelto a meter la pata, y que ya tengo el finiquito en la puerta".

Sigue los temas que te interesan