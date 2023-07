Mario Vaquerizo da la cara por Pablo Motos ante las críticas de Mónica López por “blanquear el fascismo”

La actriz Mónica López fue invitada hace unas semanas, junto a Javier Cámara, a promocionar la nueva temporada de la serie Rapa en El Hormiguero. Sin embargo, como se pudo comprobar aquella noche, Javier acudió al programa en solitario para hablar de la ficción de Movistar Plus+.

En una entrevista en La caravana, de la emisora catalana Ràdio Estel, la intérprete explicó que “no se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, exponía la actriz con convicción.

Además, Mónica explicó que ella había recibido la invitación para ir al magacín nocturno de Antena 3, pero que se negó y que incluso tuvo que enfrentarse a Javier Cámara y a la productora, pues es uno de los programas más vistos de la televisión en abierto. “Claro, a El Hormiguero y a ese señor (Pablo Motos) les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir”, detallaba entonces.

Aquellas palabras levantaron ampollas, y todavía lo siguen haciendo. Y es que sobre ellas ha querido pronunciarse Mario Vaquerizo, el líder del grupo Nancys Rubias, que está de promoción por el lanzamiento de su último disco, en el que recogen versiones de otros artistas. Al ser preguntado por Goyo González en Herrera en la COPE, el marido de Alaska afirmó lo siguiente: “Esa actriz me parece una chica completamente absurda. No sé quién es. ¿Cómo se llama? Ella, si quiere ser política, que se dedique a ser política. Actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos”. A pesar de que en un primer momento aseguró que no sabía quién era Mónica López, más tarde apostillaba: “la respeto porque además es una gran actriz”.

“Pero es que yo creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores”, aseguraba el que fuese concursante de Tu cara me suena. “Más allá de que yo he colaborado con ellos y estuve el otro día. Si ella tiene la necesidad de decir eso bien, nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como El Hormiguero que nos permite poder promocionar nuestros trabajos”, finalizaba el madrileño.

Qué opina Mario Vaquerizo sobre la carga de la actriz Mónica López contra 'El Hormiguero'? pic.twitter.com/bEJTsOiKqt — TVMASPI (@sebas_maspons) July 4, 2023

