"La infanta Sofía es mi fan": el cantante Ozuna visita 'La Resistencia' tras su éxito en 'La Velada del Año III' de Ibai

Ibai Llanos ya es historia de España. El pasado sábado 1 de julio, el creador de contenido consiguió batir un nuevo récord en la plataforma 'Twitch'. Y es que su gran evento, 'La Velada del Año III', consiguió romper el récord de usuarios simultáneos en una retransmisión de la plataforma. En total, 3,4 millones de espectadores que no quisieron perderse un evento que mezcla cada año boxeo, música y entretenimiento y que, en esta edición, consiguió reunir a cerca de 70.000 espectadores presenciales en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

Aunque el peso del evento lo llevan los combates de boxeo que se celebran entre diferentes creadores de contenido de todo el mundo, lo cierto es que este año las actuaciones musicales se han convertido en uno de los grandes atractivos para los espectadores. De hecho, han sido muchos los que se han arriesgado a decir que el cartel del evento de Ibai Llanos contaba con mejores artistas que muchos festivales que se celebrarán en España durante este verano. A las actuaciones de Estopa, Rosario Flores, María Becerra, Feid, Quevedo y Ozuna se sumaron algunas sorpresas como la de las apariciones de Lola Índigo, Eladio Carrión, Duki o Nicki Nicole, entre otros muchos.

El cantante puertorriqueño Ozuna fue el encargado de cerrar el bloque de espectáculos musicales de 'La Velada' con una actuación que encandiló a todo el público. Durante casi media hora de show, el artista repasó algunos de sus 'hits' más sonados como 'Farsante', 'Del Mar, 'Caramelo' o 'Se preparó'. Una puesta en escena que le ha convertido días después, sin ninguna duda, en uno de los grandes aclamados del evento.

Ozuna en 'La Velada del Año III' de Ibai Llanos.

Ahora, aprovechando su gira de festivales y conciertos por España, el cantante de ascendencia dominicana está aprovechando para dar entrevistas a algunos medios de comunicación. Además de visitar 'El Hormiguero', el artista ha aprovechado para pasarse por las redacciones de algunos medios como 'Los 40'. Sin embargo, no ha querido dejar fuera de esta gira por platós a uno de los programas más aclamados de la actualidad en nuestro país: 'La Resistencia' de David Broncano. El reggaetonero se enfrentará este martes a las preguntas del presentador en la que será la última grabación de la temporada.

Ozuna ya se ha convertido en todo un experto en este tipo de programas de entretenimiento. De hecho, pudo verse su soltura con el público y Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero', donde hizo alguna que otra confesión. “Es la pelea mayor que tengo con mi equipo de trabajo. Les digo que me quiero quitar el pelo, y me dicen por favor, no te atrevas. Porque mantenerlo no es fácil”, confesaba el artista haciendo referencia a su ya reconocido peinado.

Este martes, el cantante Ozuna visitará por primera vez el plató de 'La Resistencia'. Y si tiene algún conocimiento sobre la dinámica del programa será consciente de que su charla junto a David Broncano será toda una incertidumbre. Por el momento se desconocen los temas que se tratarán durante la entrevista. Sin embargo, el artista puertorriqueño sí tendrá que hacer frente a las dos preguntas habituales que plantea el cómico a todos los invitados: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"Yo creo que la infanta Sofía es fanática de Ozuna"

El pasado 6 de mayo, el estadio de la Cartuja de Sevilla acogió la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna. En esta ocasión, la Real Federación Española de Fútbol apostó por una actuación musical previa al partido, en la que artistas como Soraya Arnelas o Brian Cross se subieron al escenario para amenizar la espera de los espectadores. Pero además de ellos, Ozuna también formó parte del cuadro musical ofreciendo al público una pequeña actuación con algunos de sus temas más sonados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People en Español (@peopleenespanol)

Sin embargo, de la participación de Ozuna en el evento hubo un detalle que llamó la atención de los espectadores. Fue el encuentro que el cantante tuvo con el Rey Felipe VI y la infanta Sofía. Días después, el artista explicó en una entrevista a GQ cómo vivió el encuentro y cómo fue su charla con los miembros de la Casa Real. "La foto fui yo el que la quería porque el rey es una persona importante y ha aportado mucho al deporte allá en España. Pienso que la infanta Sofía ha escuchado varios de mis temas y es fanática de Ozuna", explicó el puertorriqueño.

Además, en la misma entrevista, el cantante aprovechó la ocasión para hablar de otros temas polémicos, como es el caso de las críticas al reggaeton por ser considerado para muchos un género "machista". "Creo que de todos los géneros, los del reggaeton somos los que más respetamos a las colegas mujeres. Yo colaboro con Karol G, con Rosalía, con Natti Natasha, con Becky G, con Shakira, la colaboración se mantiene ahí y el respeto”, aseguraba.

El artista también aprovechó la ocasión para hablar de una de las artistas con más repercusión mundial de nuestro país: Rosalía. No es una novedad la estrecha relación que guardan el cantante puertorriqueño y la catalana. De hecho, la auténtica 'motomami' le invitó a cantar con ella en el concierto que tuvo lugar en diciembre de 2019 en Madrid por la gira de «El Mal Querer».

"Es una gran estrella. La respeto mucho, le agradezco mucho que haya colaborado conmigo, porque aprendí mucha disciplina, aprendí mucha producción con ella, aprendí muchas cosas que después en el camino he aplicado", aseguraba de la catalana.

¿Cómo se hizo famoso Ozuna?

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, es un cantante de reggaeton y trap conocido en todo el mundo. Nació en Puerto Rico, pero es hijo de padres dominicanos. Desde los 12 años empezó a mostrar su deseo de formar parte de la industria musical y comenzó a realizar sus primeras composiciones. Fue en el año 2014 cuando su popularidad empezó a crecer y, un año después, su talento traspasó fronteras convirtiéndose en éxito de muchas radios de Latinoamérica.

El cantante puertorriqueño Ozuna, este 28 de septiembre, durante una entrevista, en Miami. EFE

Poco a poco, el artista fue sumando a su repertorio canciones y colaboraciones con artistas de la talla de Anuel AA o Daddy Yankee, hasta llegar a convertirse en uno de los grandes de la industria musical. Desde el inicio de su carrera ha vendido más de 15 millones de copias y convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mejores números. Hasta ahora, ha recibido cinco Billboard Music Award, doce Premios Billboard de la música latina y cuatro récords Guinness. En 2018 la revista 'The Time' lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

