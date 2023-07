El cantante Carlos Right, de ‘Operación Triunfo 2018’, anuncia que deja el mundo de la música

Abrirse paso en el mundo de la música es muy difícil, incluso para aquellos que tienen una plataforma como la televisión para lucirse y darse a conocer. El cantante Carlos Right, a quien conocimos gracias al concurso Operación Triunfo en su edición de 2018, ha anunciado a través de sus redes sociales que cierra su etapa en el mundo de la canción para iniciar otra nueva.

Carlos, que fue el séptimo expulsado de su temporada, ha expresado que le resulta “difícil” escribir el texto, pero que “siendo sincero, sabía que el momento llegaría un día u otro”. Así, ha explicado que abandona “la industria musical. Un mundo en el que me metí hace cinco años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar”, apunta.

“Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo. Por eso, hoy me despido de él. No de la música, que me va a acompañar siempre”, aclara, quien estuvo nominado hasta dos veces antes de que el público decidiese salvar a Marilia en la novena gala.

[Xuso Jones será el presentador del programa diario de ‘Operación Triunfo’ en Prime Video]

“Quiero que sepáis que me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Yo he cumplido un sueño y vosotros estabais en él. Y veo que lo que viene ahora no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no están mis manos”, continúa escribiendo el cantante, que ha decidido acabar su carrera con el tema Mi mundo, lanzado hace siete meses, y “al que le tengo mucho cariño”. Por otro lado, confirma que va a “empezar” una nueva etapa en su vida. “Os invito a acompañarme, con un proyecto tanto laboral como familiar que me ilusiona mucho y al que le quiero dedicar todo mi tiempo”, detalla, incidiendo que es el momento de pensar en sí, su proyecto, su familia y sus amigos. Y que a partir de ahora seguirá soñando con sus seguidores “de una manera distinta de ahora en adelante” y que ellos han sido “lo mejor de todo esto”.

Hay que destacar que Carlos tuvo la suerte, que no tuvieron todos sus compañeros de OT, de lanzar un álbum al mercado, Atracción, que salió en 2019 y que estaba compuesto por 10 temas. Más adelante lanzó algunos sencillos, del que, como recuerda ahora, Mi mundo fue el último que vio la luz el pasado mes de noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Right (@carlosright)

Sigue los temas que te interesan