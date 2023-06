El Supremo considera nulo el despido de Antonio David Flores de 'Sálvame': será indemnizado con 120.000€

Antonio David Flores tendrá que ser indemnizado con 120.000 euros por parte de La Fábrica de la Tele por daños morales. El Tribunal Supremo lo ha establecido en una sentencia firme, en la que inadmite el último recurso de la productora de Sálvame en relación con despido del exguardiacivil como colaborador de este programa. Además, la compañía tendrá que indemnizarle con 30.000 euros más por daños y perjuicios.

El malagueño fue despedido de manera fulminante el 22 de marzo de 2021 de todos los programas de Mediaset España después del estreno de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ella, Rocío Carrasco narró diferentes episodios de maltrato por parte de su expareja y padre de sus dos hijos.

"Tras la emisión anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, Sálvame anuncia hoy, 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora La Fábrica de la Tele. Mediaset España ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual", leyó entonces Carlota Corredera en Sálvame Limón.

El que fuese concursante de GH VIP recurrió ante los juzgados de lo social, y le dieron la razón en primera instancia, y la indemnización que debía recibir superaba entonces los 80.000 euros. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia aumentó la indemnización a los actuales 120.000 euros, una sentencia que se ha hecho firme después de que se rechazase el último recurso que presentó la productora. Las alegaciones ofrecidas han sido calificadas de "inaceptables", y también ha condenado a La Fábrica de la Tele al abono de 300 euros por las costas.

La sentencia recoge que según la lectura que hizo Carlota Corredera, Antonio David era despedido por el maltrato que infligió contra su exmujer, el cual había sido sobreseído en los tribunales. "La repercusión de las manifestaciones sujetas a examen sobre el derecho al honor y la reputación de Antonio David no puede negarse, máxime al constar en las actuaciones que desde su despido disciplinario no ha participado en ningún programa de entretenimiento, ni reality show en televisión", recoge la sentencia del Alto Tribunal.

La cifra de la indemnización aumentó de cuantía porque "ha trascendido a su faceta personal, profesional y reputacional, con un grave demérito, descrédito y desprestigio profesional y escarnio público, y lo ha hecho de manera agravada a través de un programa audiovisual de máxima audiencia, con fuerte repercusión mediática y en redes sociales, con graves consecuencias en el ejercicio de su profesión".

De igual modo, el TSJ de Madrid indicó que la Justicia es "especialmente sensible con la lacra social que supone la violencia de género", pero no "a costa de vulnerar los derechos fundamentales de una persona que, habiendo sido investigada en relación a esos mismos hechos, no ha sido condenada, por haberse sobreseído las actuaciones penales".

Hay que recordar que el despido de Antonio David Flores no estuvo exento de polémica, ya que tanto la productora como el grupo le habían mantenido en nómina, a pesar de que ya conocían el testimonio de Rocío Carrasco, puesto que la serie documental llevaba grabada meses. E incluso se cebó su emisión, mostrando un adelanto al propio Flores en directo.

