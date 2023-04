Jaime Peñafiel ataca duramente a Ana Obregón: "Está utilizando la memoria de su hijo"

No hay semana en la que Ana Obregón no esté en el candelero. Con el revuelo relacionado con su maternidad subrogada y el nacimiento de su nieta por este método, ahora se suma la publicación del libro que su hijo Aless Lequio dejó inacabado, El chico de las musarañas, en la que la bióloga narra episodios muy íntimos de su vida de manera explícita. Algo que, por supuesto, no le ha gustado a Jaime Peñafiel.

Ha sido este pasado 19 de abril cuando el veterano periodista cargó duramente contra la actriz y presentadora. "Quiero decir algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero no falto el respeto", comenzó a compartir su opinión, ya advirtiendo que lo que iba a comentar no iba a ser nada complaciente contra la protagonista de Ana y los 7 y Ellas y el sexo débil.

"Lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija", expresó, sentenciando así a la bióloga, a la que le acusa de estar aprovechándose de la tragedia de haber perdido a su vástago y de la sobreexposición que está viviendo la pequeña Ana Sandra.

Peñafiel quiso argumentar su crítica compartiendo también una vivencia personal, puesto que él también sabe lo que es perder a un hijo, al hablar de su hija Isabel, quien murió en junio de 1995 tras una sobredosis por drogas. "Yo, que he perdido a una hija también, tengo la fuerza moral para decirlo", exclamó, recordando las palabras de la bióloga, en las que pedía respeto y solo aceptaba críticas de aquellos padres que habían vivido la dolorosa experiencia de perder a un hijo.

"No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana, con tal de estar en las portadas de todas las revistas, es capaz de remover Roma con Santiago", expresó para seguir cargando duramente contra la bióloga. "A mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilicemos a la hija. Y luego el libro...", siguió. "Yo he perdido a una hija y no lo permito", exclamó. "Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio", continuó.

Las duras palabras de Peñafiel no sorprenden, dado que el experto en la Casa Real ya había escrito tras la muerte de Aless Lequio, el 20 de mayo de 2020, una columna de opinión en la que no dejaba en una buena posición a la actriz, a la que ya acusaba de estar "rentabilizando hasta la náusea la muerte de su hijo" a través de sus declaraciones y exponiendo públicamente su "shock emocional".

Ya en esa columna, recordaba la pérdida de su hija y le aconsejaba a la bióloga ser menos "exhibicionista". El fallecimiento de un hijo siempre me conmueve hasta lo más profundo porque lo he sufrido personalmente con Isabel, mi única hija. Como Álex lo era de Ana y Alessandro [...] No hay terapia mágica. El duelo hay que recorrerlo. No hay atajos. Solo el tiempo", argumentó.

