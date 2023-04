Telecinco no se achanta: lanza 'Got Talent: All Stars' contra 'La Voz Kids' en la noche del sábado

Con Santi Millán como veterano y experto maestro de ceremonias del formato y Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide como miembros fijos del jurado, Got Talent: All-Stars sentará en la mesa de los jueces a un invitado cada semana que asumirá en solitario la responsabilidad de elegir a uno de los dos clasificados de cada audición.

El actor Fernando Tejero será el primero en unirse a la terna de jueces en el programa de estreno. Seguirán el mago Jorge Blass, el actor y humorista Leo Harlem, el actor Carlos Areces, el cantante Dani Fernández, el actor Luis Zahera y el youtuber TheGrefg, que estará en la Gran Final.

Producido en colaboración con Fremantle España, Got Talent: All-Starses la primera edición europea de America’s Got Talent: All-Stars, spin-off del formato original recién estrenado en EE.UU. a través de NBC con gran éxito de audiencia. La realización de este programa se enmarca en el acuerdo estratégico de larga duración suscrito entre Mediaset España y esta productora, que incluye también la producción de nuevas ediciones de Got Talent España y la búsqueda, experimentación y producción de nuevos formatos de entretenimiento familiar siguiendo el modelo de Adivina qué hago esta noche.