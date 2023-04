LOS40 Primavera Pop, un festival con sabor a Eurovisión: de Sam Ryder a Vicco

En su edición de 2023, LOS40 Primavera Pop volverá al WiZink Center de Madrid y la explanada d'Escardivol de Rubí (Barcelona) los próximos 14 y 15 de abril con cierto sabor a Eurovisión. Y es que en su cartel nos encontraremos con nombres como el de Sam Ryder, Chanel, Vicco o Miki Núñez.

También algunos de los artistas más importantes del panorama nacional como Lola Índigo, David Bisbal, Ana Mena, Pablo López o Abraham Mateo, entre otros y talentos emergentes como Walls o Polo Nández.

De la escena internacional destaca la participación de Emilia, Nathy Peluso o el británico Sam Ryder y, por supuesto, el artista puertorriqueño Yandel, que ha sido la incorporación más reciente al cartel de Madrid. Yandel está considerado uno de los máximos exponentes del reggaetón, llegando a crear un sonido propio en Wisin y Yandel, el exitoso dúo que formó con su compañero a finales de los noventa y que cristalizó en los primeros dos mil hasta convertirlos en los reyes del nuevo milenio (precisamente el nombre que dieron a su primer álbum).

Artistas confirmados en el Primavera Pop Madrid 2023

Lola Índigo, Yandel, Sam Ryder, Ana Mena, Álvaro de Luna, Nathy Peluso, Nil Moliner, David Bisbal, Abraham Mateo, Pablo López, Beret, Chanel, Emilia, Vicco, Marc Seguí, Leo Rizzi, Marlon, Depol,Bombai, Ptazeta, Polo Nández, Walls

Artistas confirmados en el Primavera Pop Rubí 2023

Lola Índigo, Sam Ryder, Chanel, Beret, Emilia, Nil Moliner, Vicco, Álvaro de Luna, Abraham Mateo, Miki Núñez, Marc Seguí, Paula Cendejas, Leo Rizzi, Marlon, Ptazeta, Bombai, Polo Nández, Walls, Depol, Edu Esteve, Paula Koops, Julieta, Mark Eme, Scorpio.

LOS40 Primavera Pop nació en Madrid hace casi 18 años como un gran concierto, una reunión de fans que recogía la herencia del mítico Fan Club de la emisora, por aquel entonces conocida como 40 Principales. Desde entonces, por el festival de festivales pop, como lo bautizó en su momento Tony Aguilar, han pasado figuras como Lady Gaga, Ed Sheeran, Paulina Rubio, Nena Daconte, Enrique Iglesias, James Blunt, Anitta, Jonas Brothers, Take That, Pablo Alborán, Dani Martín, C. Tangana, Aitana, Manuel Carrasco, Beret, Nicky Jam y muchos otros. Esta será la edición número 17 del festival - recordemos que la edición de 2020 no se celebró a causa de la pandemia-.

