Larraitz cae eliminada de 'MasterChef 11' después de enterarse de su embarazo: "Estás descentrada"

Las cosas no marchan bien para MasterChef. El talent culinario de Televisión Española cayó hasta la cuarta opción este lunes, en su segunda noche consecutiva en La 1. Como hemos analizado en Bluper, no está ayudando que la undécima edición haya doblado el número de concursantes. Lo único positivo es que el programa está cumpliendo con la petición histórica de los espectadores de racionalizar sus horarios.

Como algunos se habrán podido percatar, MasterChef tiene este año tintes de reality. Por ejemplo, este domingo Larraitz acusaba a Fray Marcos de ser un actor y no un sacerdote. Precisamente, la camarera vasca de 32 años protagonizó la emisión de este lunes por un doble motivo. El más importante es que cayó eliminada al no lograr la versión actualizada de los postres que plantearon Samantha Vallejo-Nágera, Verónica y Yanick (MasterChef 10); María y Amelicious (MasterChef 9) y Olivia, exaspirante de MasterChef Junior 9.

Durante la elaboración de la tarta, la aspirante mostró una actitud que distaba mucho de la que había ofrecido en programas anteriores. Pero había un motivo. Durante el cocinado, la jueza se acercó hasta la posición de Larraitz para preguntarle qué le estaba ocurriendo. "Estás descentrada totalmente. Ahora eres otra, apática total en las pruebas. ¿Qué te pasa?", insistió preocupada Samantha.

"Estoy embarazada, me he enterado aquí y estoy con la cabeza fuera", respondió con preocupación la de Barakaldo explicando a Samantha que sus compañeros sí sabían la feliz noticia, pero no su chico. "No, ¿cómo le voy a decir eso si estoy mala? Tengo las piernas llenas de moretones de la circulación por estar tanto tiempo de pie", espetó Larraitz al tiempo que la jueza se lo comunicaba a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Como era de esperar, Larraitz cayó en el 'foso' frente a Leti, Ana, Tuki, Laura, Jotha y Lluís. Los jueces no tuvieron compasión y valoraron el postre, que ni siquiera llevaba nombre alguno, de forma negativa. "Entiendo que tengas la cabeza en otra parte y ahora tenemos una explicación. El bizcocho está quemado y es terrorífico, pero la noticia que no has dado es muy buena", dijo el chef catalán.

Así pues, el programa despidió a la vasca, que se fue entre lágrimas. "Me da rabia irme, me llevo a los compañeros, la experiencia, los viajes, a vosotros pero queda la repesca", aseguró Larraitz. Por otra parte, el delantal negro David se convirtió en concursante oficial del programa producido por Shine Iberia, que este martes viaja a Vejer de la Frontera para dar a conocer la Fundación Montenmedio Contemporánea.

